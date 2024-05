"Es war ihm fast peinlich": Teamkollege enthüllt Reaktion von Lionel Messi nach Rekord-Spiel

Lionel Messi glänzt für Miami in der MLS, doch dafür gelobt zu werden und im Mittelpunkt zu stehen, ist ihm wohl unangenehm.

Julian Gressel, deutsch-amerikanischer Mittelfeldspieler von Inter Miami, hat verraten, dass seinem Superstar-Teamkollegen Lionel Messi die Glückwünsche für die jüngste Top-Leistung in der Major League Soccer fast unangenehm gewesen sind.

Messi hatte am Wochenende beim 6:2 gegen die New York Red Bulls ein Tor selbst erzielt und fünf weitere vorbereitet, darunter drei für seinen Ex-Barça-Kollegen Luis Suárez. Damit stellte er Liga-Bestmarken für die meisten Torbeteiligungen und die meisten Assists in einem Spiel auf.