Zuletzt ist es ruhig um den skandalumwitterten Stürmer Mario Balotelli geworden. Im Dezember 2024 bestritt er im Trikot des CFC Genua sein bislang letztes Pflichtspiel auf Profiniveau. Offenbar könnte diese Durststrecke bald ein Ende haben.
Es wäre schon der 14. Verein in seiner Karriere! Mario Balotelli steht angeblich kurz vor Transfer
Informationen des Transfer-Experten Gianluca Di Marzio zufolge soll Balotelli in Bälde einen Zweieinhalbjahresvertrag bei Al-Ittifaq in Dubai unterschreiben. Balotelli soll demnach am Freitag nach Dubai fliegen. Die Unterschrift wird aber erst für den 12. Januar erwartet, weil an diesem Tag das Transferfenster in den Vereinigten Arabischen Emiraten öffnet.
Der Klub, der seit November vom italienischen Präsidenten Pietro Laterza geführt wird, ist aktuell Tabellenletzter der First Division League und weist die schlechteste Offensive der Liga auf.
Balotelli bei Genua kaum im Einsatz
Ende Oktober 2024 hatte sich Balotelli dem Serie-A-Klub Genua angeschlossen. Balotelli, der nach seinem knapp zehnmonatigen Engagement in der Türkei bei Adana Demirspor zwischen Juli und Ende Oktober vereinslos war, kam dort allerdings kaum zum Zug.
Nur sechs Ligapartien bestritt er für den Verein, nicht einmal stand der 34-Jährige dabei in der Anfangsformation. Lediglich 56 Einsatzminuten absolvierte der heute 35-Jährige.
Balotellis Zeit in Genua stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Kurz nach seiner Verpflichtung wurde Trainer Alberto Gilardino, der sich für Balotelli stark gemacht hatte, entlassen und durch den Franzosen Patrick Vieira ersetzt. Mit Vieira hatte Balotelli bereits während seiner Zeit bei OGC Nizza Probleme gehabt.
Balotelli hielt sich auf den Malediven fit
Balotelli besuchte kürzlich mit seiner Familie das Kandima Resort auf den Malediven. Dazu sagte er: "Die Insel ist atemberaubend, die Villen sind geräumig und modern und jeden Tag im Paradies mit Blick auf das Meer aufzuwachen, war genau der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Ich habe täglich Zeit in den Sportanlagen verbracht, vom Training im Fitnessstudio bis hin zu Fußball, Tennis und Strandaktivitäten - alles perfekt für einen Sportler, um in Topform zu bleiben."
Der Stürmer, der 36 Länderspiele für die Azzurri bestritten und 14 Tore erzielt hat, spielte zuvor für Lumezzane, Inter Mailand, Manchester City, AC Mailand, Liverpool, Nizza, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion und eben Genua.
Mario Balotelli: Leistungsdaten für Italiens Nationalelf
- Länderspiele: 36
- Tore: 14
- Debüt am: 10.08.2010
- Im Alter von: 19 Jahre, 11 Monaten, 29 Tagen