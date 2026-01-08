Es wäre schon der 14. Verein in seiner Karriere! Mario Balotelli steht angeblich kurz vor Transfer

Ende Oktober 2024 hatte sich Balotelli dem Serie-A-Klub Genua angeschlossen. Balotelli, der nach seinem knapp zehnmonatigen Engagement in der Türkei bei Adana Demirspor zwischen Juli und Ende Oktober vereinslos war, kam dort allerdings kaum zum Zug.

Nur sechs Ligapartien bestritt er für den Verein, nicht einmal stand der 34-Jährige dabei in der Anfangsformation. Lediglich 56 Einsatzminuten absolvierte der heute 35-Jährige.

Balotellis Zeit in Genua stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Kurz nach seiner Verpflichtung wurde Trainer Alberto Gilardino, der sich für Balotelli stark gemacht hatte, entlassen und durch den Franzosen Patrick Vieira ersetzt. Mit Vieira hatte Balotelli bereits während seiner Zeit bei OGC Nizza Probleme gehabt.