Es wäre für ihn "ein Wunder", wenn es anders käme! Deutscher Ex-Nationalspieler von WM-Teilnahme Lennart Karls fest überzeugt

Ein Verzicht auf den Jungstar des FC Bayern durch Bundestrainer Julian Nagelsmann wäre "ein Wunder", sagte der Sky-Experte. Der 17-Jährige habe in seiner ersten Saison als Profi eine "gigantische Entwicklung" vollzogen.

Helmes bewundert zudem die Coolness Karls. "In dem Alter dem FC Bayern so den Stempel aufzudrücken und dieser Wahnsinnstruppe einen solchen Mehrwert zu geben, ist schon klasse", sagte Helmes in einer Presserunde. Setze Karl diesen Weg fort, sei er "möglicherweise nicht nur eine Alternative". Ein Platz in der Startelf der DFB-Auswahl sei ebenfalls denkbar.