Es wäre eine Wertsteigerung um satte 500 Prozent! BVB würde Star angeblich bei bestimmter Summe ziehen lassen

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass unter anderem der FC Barcelona und Manchester United an Ryerson interessiert seien. Der norwegische Nationalspieler profitiert besonders von der neu entdeckten Standardstärke des BVB und steht in der laufenden Saison schon bei wettbewerbsübergreifend 14 Torvorlagen in 32 Pflichtspielen.

Beim 4:0-Sieg über Mainz 05 im Februar war der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger an allen Toren direkt beteiligt und erhielt in der Folge - auch aufgrund seiner durchaus speziellen Leoparden-Frisur aus dem November 2025 und dem pinken Look im Sommer 2024 - vom Boulevard den Spitznamen "Ruhrpott-Beckham".