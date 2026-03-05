Der zuletzt in der Bundesliga stark aufspielende Julian Ryerson hat vom BVB angeblich die Erlaubnis bekommen, den Klub im Sommer für 30 Millionen Euro verlassen zu dürfen. Das berichtet die Bild.
Es wäre eine Wertsteigerung um satte 500 Prozent! BVB würde Star angeblich bei bestimmter Summe ziehen lassen
Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass unter anderem der FC Barcelona und Manchester United an Ryerson interessiert seien. Der norwegische Nationalspieler profitiert besonders von der neu entdeckten Standardstärke des BVB und steht in der laufenden Saison schon bei wettbewerbsübergreifend 14 Torvorlagen in 32 Pflichtspielen.
Beim 4:0-Sieg über Mainz 05 im Februar war der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger an allen Toren direkt beteiligt und erhielt in der Folge - auch aufgrund seiner durchaus speziellen Leoparden-Frisur aus dem November 2025 und dem pinken Look im Sommer 2024 - vom Boulevard den Spitznamen "Ruhrpott-Beckham".
- Getty Images Sport
Ryerson kostete den BVB einst nur fünf Millionen Euro
Ryerson kam im Januar 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin nach Dortmund und spielte sich dort aufgrund seines immens hohen Aufwandes und Einsatze schnell in die Herzen der BVB-Fans. Obwohl er auch immer wieder technische Unzulänglichkeiten zeigt, ist er unter Trainer Niko Kovac absolute Stammkraft auf der rechten Seite.
Sollte der BVB tatsächlich für Ryerson 30 Millionen Euro bekommen, würde er zumindest das durch das blamable Aus in der Champions League entstandene Millionen-Defizit auf einen Schlag ausgleichen. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte bereits kurz nach dem Ausscheiden zu Protokoll gegeben, dass die Einnahmen für den Achtelfinal-Einzug bereits fest eingeplant worden seien. Der BVB gab jedoch ein 2:0 aus dem Hinspiel gegen Atalanta Bergamo noch aus der Hand und schied unter dramatischen Umständen nach einem 1:4 im Rückspiel aus.
Vorliebe für die Serie A?
Ryersons Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028. Im Falle eines BVB-Abschieds soll ihn jedoch nicht etwa ein Wechsel in die Premier League oder die spanische LaLiga reizen, sondern ein Karriere-Stopp in der Serie A. Das berichtete zuletzt das Portal Absolut Fussball.
Ein Wechsel nach England komme dem Bericht zufolge nur infrage, wenn kurzfristig bei einem Spitzenklub durch Verletzungen Bedarf entsteht. Grundsätzlich sei für Ryerson die italienische Liga "realistischer und möglicherweise auch verlockender". Konkrete Interessenten wurden allerdings nicht genannt.
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 7. März, 18.30 Uhr: 1. FC Köln - BVB (Bundesliga)
- 14. März, 15.30 Uhr: BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
- 21. März, 18.30 Uhr: BVB - Hamburger SV (Bundesliga)