"Es stimmt, das ist wirklich bitter!" Sportdirektor enthüllt dramatischen Moment für Niclas Füllkrug

Füllkrug ist in Italien nämlich Opfer eines Einbruchs geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Vier-Sterne-Hotel Melia, in dem Füllkrug aktuell untergebracht ist.

Sportdirektor Igli Tare bestätigte den Vorfall gegenüber der Bild: "Es stimmt. Der Safe in Niclas' Zimmer wurde aufgebrochen. Das ist wirklich bitter!"

Es heißt, dass Schmuckstücke und Uhren im Gesamtwert von etwa 500.000 Euro entwendet worden sein sollen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs hielt sich Füllkrug nicht in seinem Zimmer auf. Der Stürmer ist derzeit auf der Suche nach einer festen Unterkunft für sich und seine Familie und hatte geplant, noch in dieser Woche umzuziehen.