Zu Wochenbeginn hatte es bei Neuzugang Niclas Füllkrug von der AC Mailand noch Gerüchte über einen erneuten Verletzungsschock gegeben. Nun muss der Nationalstürmer allerdings ein bitteres privates Ereignis verkraften.
"Es stimmt, das ist wirklich bitter!" Sportdirektor enthüllt dramatischen Moment für Niclas Füllkrug
Füllkrug ist in Italien nämlich Opfer eines Einbruchs geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Vier-Sterne-Hotel Melia, in dem Füllkrug aktuell untergebracht ist.
Sportdirektor Igli Tare bestätigte den Vorfall gegenüber der Bild: "Es stimmt. Der Safe in Niclas' Zimmer wurde aufgebrochen. Das ist wirklich bitter!"
Es heißt, dass Schmuckstücke und Uhren im Gesamtwert von etwa 500.000 Euro entwendet worden sein sollen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs hielt sich Füllkrug nicht in seinem Zimmer auf. Der Stürmer ist derzeit auf der Suche nach einer festen Unterkunft für sich und seine Familie und hatte geplant, noch in dieser Woche umzuziehen.
- Getty Images Sport
Niclas Füllkrug sorgt bei der AC Milan für eine große Überraschung
Damit steht Füllkrug ungewollt erneut in den Schlagzeilen. In den vergangenen Tagen war dies ebenfalls der Fall. Italienische Gazetten hatten am Dienstag von einem Zehenbruch Füllkrugs berichtet, der ihn eigentlich zwei bis vier Wochen außer Gefecht hätte setzen sollen.
Allein seine Kader-Nominierung für die Partie gegen Como war dann überraschend. Dann wurde der Stürmer beim Stand von 2:1 in der 63. Minute für Christopher Nkunku eingewechselt. Kam es zur Wunderheilung? Möglich, aber unwahrscheinlich.
Vermutlich biss der 32-Jährige auf die Zähne, um nicht ins Hintertreffen zu geraten und seine Mannschaft im Kampf um den Scudetto zu unterstützen. Nicht ausgeschlossen ist freilich auch, dass es bei der von den Mailändern nie bestätigten Diagnose um eine Ente handelte.
Füllkrug will sich bei Milan für die WM empfehlen
Füllkrug war im Winter nach einer von zahlreichen Verletzungen geprägten Zeit bei West Ham United leihweise zu Milan gewechselt - mit dem klaren Ziel, sich für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu empfehlen. Bringt er gute Leistungen, könnte auch ein dauerhafter Wechsel in die italienische Metropole winken. Die Rossoneri sicherten sich eine Kaufoption in Höhe von kolportierten fünf Millionen Euro.
Im Sommer 2024 war Füllkrug noch für knapp 30 Millionen Euro vom BVB auf die Insel nach London gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Für West Ham kam er in anderthalb Jahren jedoch nur 29-mal zum Einsatz, lediglich drei Treffer und zwei Assists steuerte der Torjäger bei.
Bei Milan wartet Füllkrug derweil noch auf seinen ersten Torerfolg. Immerhin stand er durch seine Einwechslung aber schon zum vierten Mal für die Mailänder auf dem Platz. Am vergangenen Wochenende hatte er beim 1:1 gegen AC Florenz zudem sein Startelf-Debüt gefeiert.
Füllkrug durfte gegen Como nach zwei Remis in Serie derweil seinen zweiten Sieg bejubeln. Milan gewann durch Treffer von Nkunku per Elfmeter (45.) und einem Doppelpack von Adrien Rabiot (55., 88.) mit 3:1.
- Getty Images Sport
Niclas Füllkrug: Leistungsdaten im DFB-Team
- Spiele: 24
- Tore: 14
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 1007