Laut Bild hat es bereits Kontakt zwischen dem Premier-League-Klub und Adeyemis neuem Berater Jorge Mendes gegeben.
Es soll schon Kontakt gegeben haben! Wildert Manchester United beim BVB?
Der 59-jährige Portugiese pflegt gute Verbindungen zu United, arbeitet er doch unter anderem mit deren Spielern Leny Yoro und Manuel Ugarte zusammen. Lange betreute der Star-Berater auch seinen Landsmann Cristiano Ronaldo, der zweimal in Manchester unter Vertrag stand.
Adeyemis Vertrag beim BVB läuft noch bis 2027. Dortmund will unbedingt mit ihm verlängern, der 23-jährige Rechtsaußen zögert aber. Gehandelt wird eine beim BVB eigentlich ungern gesehene Ausstiegsklausel. Für Adeyemi würde die Klub-Führung um Geschäftsführer Lars Ricken aber wohl eine Ausnahme machen. Im Raum steht eine Summe von mindestens 80 Millionen Euro.
Schon in den vergangenen beiden Transferphasen wurde Adeyemi mit einem vorzeitigen Abgang aus Dortmund in Verbindung gebracht, vor allem die SSC Neapel buhlte um seine Dienste. Interesse wurde auch Juventus Turin und dem FC Chelsea nachgesagt. Grundsätzlich strebt Adeyemi bei einem etwaigen Abschied aus Deutschland dem Vernehmen nach die Premier League an.
BVB: Karim Adeyemi baute zuletzt ab
Manchester United stabilisierte sich nach schwierigen Monaten und Jahren zuletzt etwas. Aktuell rangiert die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim auf Tabellenplatz sieben.
Adeyemi startete stark in die Saison. In seinen ersten sieben Pflichtspielen gelangen ihm sechs Scorerpunkte. Bei den vergangenen sieben Einsätzen blieb er dagegen ganz ohne Torbeteiligung. Der Frust scheint zu wachsen: Beim 1:0 gegen den 1. FC Köln Ende Oktober warf er nach seiner Auswechslung mit einer Wasserflasche. "Ich finde, sowas ist unnötig. Dass er mal sauer sein kann, ist okay, aber das ist unnötig, er ist erwachsen", tadelte Trainer Niko Kovac.
Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
• 22. November, 15.30 Uhr: BVB - VfB Stuttgart (Bundesliga)
• 25. November, 21 Uhr: BVB - FC Villarreal (Champions League)
• 29. November, 18.30 Uhr:Bayer Leerkusen - BVB (Bundesliga)
• 2. Dezember, 21 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (DFB-Pokal)
• 7. Dezember, 17.30 Uhr: BVB - TSG Hoffenheim (Bundesliga)