Es soll schon Kontakt gegeben haben! Wildert Manchester United beim BVB?

Der 59-jährige Portugiese pflegt gute Verbindungen zu United, arbeitet er doch unter anderem mit deren Spielern Leny Yoro und Manuel Ugarte zusammen. Lange betreute der Star-Berater auch seinen Landsmann Cristiano Ronaldo, der zweimal in Manchester unter Vertrag stand.

Adeyemis Vertrag beim BVB läuft noch bis 2027. Dortmund will unbedingt mit ihm verlängern, der 23-jährige Rechtsaußen zögert aber. Gehandelt wird eine beim BVB eigentlich ungern gesehene Ausstiegsklausel. Für Adeyemi würde die Klub-Führung um Geschäftsführer Lars Ricken aber wohl eine Ausnahme machen. Im Raum steht eine Summe von mindestens 80 Millionen Euro.

Schon in den vergangenen beiden Transferphasen wurde Adeyemi mit einem vorzeitigen Abgang aus Dortmund in Verbindung gebracht, vor allem die SSC Neapel buhlte um seine Dienste. Interesse wurde auch Juventus Turin und dem FC Chelsea nachgesagt. Grundsätzlich strebt Adeyemi bei einem etwaigen Abschied aus Deutschland dem Vernehmen nach die Premier League an.