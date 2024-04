Sébastien Haller steht noch bis 2026 beim BVB unter Vertrag. Ob er ihn auch erfüllt, ließ der Stürmer nun offen.

Sébastien Haller, Stürmer bei Borussia Dortmund, hat am Rande der renommierten Laureus World Sports Awards in Madrid, wo er in der Kategorie "Comeback des Jahres" nominiert worden war, über seine Zukunft bei den Schwarz-Gelben gesprochen. Ein klares Bekenntnis zu einem Verbleib beim BVB vermied der ivorische Nationalspieler jedoch.