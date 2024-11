Nach der Kritik von Harry Kane hat Lee Carsley die neun Ausfälle in Englands Kader für die Spiele in der Nations League verteidigt.

Nach der Kritik von Englands Kapitän Harry Kane an den vielen Absagen für die Spiele in der Nations League hat Three-Lions-Interimstrainer Lee Carsley mit einer gemäßigten Sichtweise reagiert und die physischen Anforderungen an die Spieler im Herbst betont.