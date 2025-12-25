"Es ist sehr frustrierend": Trainer Arne Slot thematisiert große Schwäche des FC Liverpool

Die angespannte Personalsituation macht die Lage für die Reds nicht leichter: Alexander Isak fehlt nach einem Beinbruch, zudem sind Cody Gakpo und Conor Bradley für das Spiel gegen Schlusslicht Wolverhampton fraglich. Mohamed Salah ist beim Afrika Cup, Joe Gomez fällt mit Muskelproblemen aus, und auch die ehemaligen Bundesliga-Profis Wataru Endo (Knöchel) und Dominik Szoboszlai (gesperrt) stehen nicht zur Verfügung.

"Es ist an der Zeit, dass die Spieler, die uns zur Verfügung stehen, das tun, was sie schon so oft getan haben, und die Ärmel hochkrempeln", forderte Slot. "Die Spieler, die zur Verfügung stehen, müssen alles geben, was sie haben."