Karim Benzema hat eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein Real Madrid ins Spiel gebracht.
"Es ist möglich": Karim Benzema bringt spektakuläres Comeback bei Real Madrid ins Gespräch
Benzema: "Sprechen darüber"
Im Interview mit der spanischen Zeitung AS offenbarte der ehemalige französische Nationalstürmer, dass es mit den Verantwortlichen der Königlichen derzeit Gespräche über ein potenzielles Comeback gäbe.
"Wenn Florentino (Real Madrids Präsident Florentino Perez; Anm.d.Red.) noch da ist, ist es möglich. Wir sprechen darüber, und es ist möglich. Ich bin ein Madridista. Ich fühle es in mir. Madrid ist immer noch meine Stadt. Wir werden sehen. Er ist jemand, dem ich nie absagen könnte", sagte Benzema.
Braucht Real Madrid Benzema überhaupt?
Zum seit 2009 (erste Amtszeit zwischen 2000 und 2006) an der Spitze der Königlichen stehenden Perez pflegt der Stürmer ein äußerst gutes Verhältnis: "Ich erinnere mich an den Tag, als er zu mir nach Lyon kam. In schwierigen Zeiten, in guten Zeiten, als ich den Ballon d'Or gewann – er war immer großartig zu mir. Man kann ihm nichts abschlagen", so der Franzose.
Perez wurde in seinem Amt als Präsident der Madrilenen erst im zurückliegenden Januar bis 2029 bestätigt, für eine angestrebte Rückkehr wäre also noch genügend Zeit. Fraglich ist allerdings, ob Real aus sportlicher Perspektive noch Verwendung für den mittlerweile 37-jährigen Routinier sieht. Mit Kylian Mbappe bekleidet schließlich ein absoluter Topstar Benzemas Position als Sturmspitze.
Benzema: Real Rückkehr hängt "von vielen Dingen" ab
Benzemas aktuelles Arbeitspapier beim saudi-arabischen Klub Al-Ittihad ist nur noch bis zum Sommer 2026 datiert, danach wäre er ablösefrei zu haben. "Im Moment geht es mir hier sehr gut. Sie zeigen mir viel Liebe – Spieler, Fans, Trainer, Mitarbeiter. Ich schaue mir Spiele von Real Madrid an, ich schaue mir die Champions League an und stelle mir Dinge vor. Die Champions League ist magisch. Mein Vertrag läuft aus, das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob ich bleibe oder gehe", erklärte er, angesprochen auf seine Zukunft.
Ob ein Comeback bei Real tatsächlich in die Tat umgesetzt werden könne, hänge "von vielen Dingen" ab. "Ich werde im Dezember 38. Ich sehe mich noch zwei Jahre spielen. Körperlich bin ich gut, ich arbeite hart und ich liebe Fußball. Ich genieße es. Wir werden sehen, was passiert, was der Verein denkt."
Benzema stand bereits zwischen 2009 und 2023 bei den Königlichen unter Vertrag. Wettbewerbsübergreifend erzielte er 354 Tore in 648 Spielen für Madrid. Mehrmals wurde er im Real-Trikot Champions-League-Sieger, außerdem gewann er 2022 den prestigeträchtigen Ballon d'Or.
Karim Benzema: Seine Karriere
- 2023-heute: Al-Ittihad
- 2009-2023: Real Madrid
- 1997-2009 Olympique Lyon