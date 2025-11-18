"Es ist möglich": Karim Benzema bringt spektakuläres Comeback bei Real Madrid ins Gespräch

Benzemas aktuelles Arbeitspapier beim saudi-arabischen Klub Al-Ittihad ist nur noch bis zum Sommer 2026 datiert, danach wäre er ablösefrei zu haben. "Im Moment geht es mir hier sehr gut. Sie zeigen mir viel Liebe – Spieler, Fans, Trainer, Mitarbeiter. Ich schaue mir Spiele von Real Madrid an, ich schaue mir die Champions League an und stelle mir Dinge vor. Die Champions League ist magisch. Mein Vertrag läuft aus, das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob ich bleibe oder gehe", erklärte er, angesprochen auf seine Zukunft.

Ob ein Comeback bei Real tatsächlich in die Tat umgesetzt werden könne, hänge "von vielen Dingen" ab. "Ich werde im Dezember 38. Ich sehe mich noch zwei Jahre spielen. Körperlich bin ich gut, ich arbeite hart und ich liebe Fußball. Ich genieße es. Wir werden sehen, was passiert, was der Verein denkt."

Benzema stand bereits zwischen 2009 und 2023 bei den Königlichen unter Vertrag. Wettbewerbsübergreifend erzielte er 354 Tore in 648 Spielen für Madrid. Mehrmals wurde er im Real-Trikot Champions-League-Sieger, außerdem gewann er 2022 den prestigeträchtigen Ballon d'Or.