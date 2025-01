Chance für Mike Tullberg? Kehl spricht über die Lage beim BVB nach der Trainerentlassung und nennt die Suche nach einem Sahin-Nachfolger "schwierig".

Borussia Dortmund hat nach der Entlassung von Trainer Nuri Sahin unter der Woche zwei große Aufgaben zu bewältigen. Zum einen muss die Mannschaft nach vier Niederlagen am Stück zurück in die sportliche Erfolgsspur, zum anderen gilt es, den passenden neuen Cheftrainer zu finden. Vor der Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag nahm sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl der wichtigsten Fragen an.