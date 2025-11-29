"Es ist gut, dass wir beide uns haben": Malick Thiaw und Nick Woltemade treffen bei Newcastle-Sieg

Nach dem Spiel wurden Thiaw und Woltemade bei Sky Sports gemeinsam interviewt: "Ich bin einfach nur dankbar, das ist ein toller Moment für mich", sagte der Doppel-Torschütze Thiaw.

Woltemade sagte zu seinem Tor: "Da war etwas Glück dabei, dass er auch reingegangen ist. Aber es war schon ein schönes Tor." Zusammen mit Thiaw überzeugt der Stürmer bei den Magpies. "Es war eine sehr einfache Eingewöhnung. Neben dem Platz ist es gut, dass wir beide uns haben. Zwei deutsche Jungs, das ist wichtig für uns."