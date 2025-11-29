Die deutschen Nationalspieler Malick Thiaw und Nick Woltemade haben Newcastle United in der Premier League zu einem Kantersieg geschossen. Die Magpies gewannen das Mittelfeld-Duell beim FC Everton mit 4:1 (3:0), dabei steuerte das DFB-Duo drei Treffer bei. Thiaw schoss nach 55 Sekunden erst das schnellste Tor der Saison in Englands Eliteliga, ehe er erneut per Kopf (58.) seinen ersten Karriere-Doppelpack bei den Erwachsenen perfekt machte.
"Es ist gut, dass wir beide uns haben": Malick Thiaw und Nick Woltemade treffen bei Newcastle-Sieg
Nick Woltemade macht das 3:0 per Lupfer
Dazwischen hatte Woltemade mit einem sehenswerten Lupfer das zwischenzeitliche 3:0 erzielt (45.), Sekunden vor dem zweiten Treffer seines Nationalmannschaftskollegen ließ er noch eine weitere gute Gelegenheit liegen. Außerdem traf Lewis Miley (25.) für Newcastle, Kiernan Dewsbury-Hall (69.) betrieb für Everton nur noch Ergebnis-Kosmetik.
Durch den Erfolg im direkten Duell rückte United aufgrund der besseren Tordifferenz am punktgleichen Gegner ebenso vorbei wie am FC Liverpool und ist vorerst Elfter.
Thiaw nach seinen zwei Toren: "Ein toller Moment für mich"
Nach dem Spiel wurden Thiaw und Woltemade bei Sky Sports gemeinsam interviewt: "Ich bin einfach nur dankbar, das ist ein toller Moment für mich", sagte der Doppel-Torschütze Thiaw.
Woltemade sagte zu seinem Tor: "Da war etwas Glück dabei, dass er auch reingegangen ist. Aber es war schon ein schönes Tor." Zusammen mit Thiaw überzeugt der Stürmer bei den Magpies. "Es war eine sehr einfache Eingewöhnung. Neben dem Platz ist es gut, dass wir beide uns haben. Zwei deutsche Jungs, das ist wichtig für uns."