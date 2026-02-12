"Für jeden deutschen Spieler ein Traum": Deutscher Nationalspieler flirtet mit Wechsel zum BVB

Im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de fand der 29-Jährige lobende Worte für den BVB: "Das ist ein geiler Verein, ich liebe es, dort zu spielen. Das ist ein großes Spiel für mich vor 80.000 und den Fans", erklärte der Offensivmann. Weiter sagte er: "Für mich und meinen großen Bruder war das immer ein sympathischer Verein, schon zu Zeiten von Jürgen Klopp. Es ist für jeden deutschen Spieler ein Traum, bei Borussia Dortmund zu spielen."

Gleichzeitig stellt Amiri klar, dass Bewunderung keine Punkte bringt: "Ich will aber dort gewinnen." Zudem gab sich der deutsche Nationalspieler selbstbewusst und betonte die Rolle der Mainzer als unbequemer Gegner.

"Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Auch Dortmund ist schlagbar. Mainz ist nie einfach für Dortmund", sagt Amiri. Entsprechend traue er seinem Team zu, beim BVB Zählbares mitzunehmen: Der FSV könne dem BVB "weh tun" und dort "gewinnen".