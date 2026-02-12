Vor der Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr) äußerte sich Mittelfeldspieler Nadiem Amiri voller Anerkennung über den kommenden Gegner.
"Für jeden deutschen Spieler ein Traum": Deutscher Nationalspieler flirtet mit Wechsel zum BVB
Im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de fand der 29-Jährige lobende Worte für den BVB: "Das ist ein geiler Verein, ich liebe es, dort zu spielen. Das ist ein großes Spiel für mich vor 80.000 und den Fans", erklärte der Offensivmann. Weiter sagte er: "Für mich und meinen großen Bruder war das immer ein sympathischer Verein, schon zu Zeiten von Jürgen Klopp. Es ist für jeden deutschen Spieler ein Traum, bei Borussia Dortmund zu spielen."
Gleichzeitig stellt Amiri klar, dass Bewunderung keine Punkte bringt: "Ich will aber dort gewinnen." Zudem gab sich der deutsche Nationalspieler selbstbewusst und betonte die Rolle der Mainzer als unbequemer Gegner.
"Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Auch Dortmund ist schlagbar. Mainz ist nie einfach für Dortmund", sagt Amiri. Entsprechend traue er seinem Team zu, beim BVB Zählbares mitzunehmen: Der FSV könne dem BVB "weh tun" und dort "gewinnen".
- Getty Images Sport
Amiri lobt FSV-Trainer Fischer
Der jüngste Aufwärtstrend mit drei Erfolgen hintereinander wird intern vor allem Trainer Urs Fischer zugeschrieben. "Er ist wie eine Vaterfigur, wir haben sehr viel Respekt vor ihm", beschrieb Amiri das Verhältnis.
Zudem erklärte er: "Er strahlt jeden Tag und ist sehr klar in dem, was er will. Kein Trainer, der nur auf Sicherheit wert legt, er will uns in Drucksituationen sehen." Seit dessen Amtsantritt seien Fokus und Intensität im Training deutlich gestiegen.
Amiri will Conference-League-Titel und zur WM
Auch international hat sich Mainz ehrgeizige Ziele gesetzt. In der Conference League soll es möglichst weit gehen. "Wir wollen dort Großes erreichen und den Titel gewinnen. Das ist zu 100 Prozent möglich", betonte Amiri. Die Vorstellung eines Endspiels in Leipzig reize ihn besonders: "Wir als deutsches Team im Finale in Leipzig mit Mainz 05, das wäre eine Traumgeschichte".
Beim FSV zählt der Rechtsfuß trotz schwieriger Saisonphase zu den festen Größen. In 26 Pflichtspielen sammelte er 14 Treffer und drei Assists. Mit seinen Leistungen verfolgt er zudem ein großes persönliches Ziel: "Die WM ist das Größte für mich, dort für Deutschland zu spielen. Ich bin jetzt 29 und es wird dann wahrscheinlich meine letzte Chance sein, eine Weltmeisterschaft zu spielen."
- Getty Images Sport
Nadiem Amiri: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Bundesliga: 18 Spiele, 9 Tore, 2 Vorlagen
- DFB-Pokal: 2 Spiele, 1 Tor
- Conference League: 6 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage