Es hat starkes Interesse gegeben! Star des FC Bayern München verrät Offerte vom FC Arsenal

Stattdessen blieb Neuer auf Schalke, wo er sich nach einem Jahr bei der zweiten Mannschaft schließlich in der Saison 2006/07 gegen den vormaligen Stammkeeper Frank Rost durchsetzte und zu einem Weltklasse-Torhüter aufstieg, bevor er im Sommer 2011 seinen Jugendklub für den FC Bayern München verließ, mit dem er zuvor noch den DFB-Pokal gewonnen hatte.

Mit dem FC Bayern prägte Neuer eine Ära. An der Isar wurde er seither unter anderem zwölfmal Deutscher Meister, triumphierte noch fünf weitere Male im DFB-Pokal und holte zweimal die Champions League. 2014 krönte er sich als Teil der deutschen Nationalmannschaft zum Weltmeister. Insgesamt wurde er fünfmal als Welttorhüter ausgezeichnet.

Ob Neuer seine illustre Karriere über die laufende Saison hinaus fortsetzen wird, ist derweil offen. Sein Vertrag läuft am Ende der aktuellen Spielzeit aus und mit Jonas Urbig steht sein designierter Nachfolger beim deutschen Rekordmeister in den Startlöchern, dennoch soll sich der FCB weiter um eine Verlängerung seines Arbeitspapieres bemühen.