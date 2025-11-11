In einem Interview mit RNE Deportes hat sich der spanische Nationaltrainer De la Fuente zu Lamine Yamals Streichung aus dem spanischen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele geäußert. "Es gibt Verfahren, die außerhalb der Kontrolle des Verbandes stattfinden", sagte er. "Das ist nicht unbedingt normal, so etwas habe ich noch nie erlebt. Es hat mich überrascht, wie jeden anderen auch."
"Es hat mich überrascht, wie jeden anderen auch": Nationaltrainer Luis de la Fuente irritiert wegen Posse um Lamine Yamal
Spanien streicht Lamine Yamal aus dem Kader
Letzte Woche bezog der spanische Nationaltrainer klar Stellung zu seiner Entscheidung, Lamine Yamal zu nominieren, und schien dabei einen Seitenhieb auf Barcelonas Coach Hansi Flick zu landen. Zwischen den beiden herrscht seit September eine angespannte Stimmung, nachdem Flick De la Fuente und den spanischen Verband beschuldigt hatte, sich um den angeschlagenen Lamine Yamal nicht gekümmert und ihn trotzdem eingesetzt zu haben.
- Getty/GOAL
De la Fuente äußert sich überrascht über Verfassung von Lamine Yamal
Lamine Yamal wurde aus dem spanischen Kader für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und die Türkei gestrichen. Der spanische Verband (RFEF) veröffentlichte am Dienstag eine offizielle Stellungnahme dazu. Die jüngste Episode wird sicherlich die Fehde zwischen dem RFEF und Barcelona wieder aufflammen lassen.
Wird Lamine Yamal für das nächste Ligaspiel wieder einsatzbereit sein?
Laut dem Journalisten Fernando Polo prüft Barcelona derzeit mehrere Behandlungsmöglichkeiten für Yamals Pubalgie – eine chronische Leistenverletzung, die zu anhaltenden Beschwerden führen kann. Die am Montag an dem jungen Spieler durchgeführte Radiofrequenztherapie soll den spanischen Fußballverband RFEF verärgert haben.
Bei der Behandlung wird unter Kontrolle durch Röntgen- oder Ultraschallbilder Strom durch feine Nadeln geleitet, um die Nervensignale, die Schmerzen verursachen, gezielt zu unterdrücken. Der minimalinvasive Eingriff erfordert in der Regel keinen Krankenhausaufenthalt.
Sofern es keine weiteren Rückschläge gibt, wird Lamine Yamal wahrscheinlich für das Spiel gegen Athletic Club aus Bilbao am 22. November wieder fit sein und Flick zur Verfügung stehen.
- Getty Images Sport
Die nächsten Spiele des FC Barcelona
• 22.11.25: FC Barcelona - Athletic Club (LaLiga)
• 25.11.25: FC Chelsea - FC Barcelona (Champions League)
• 29.11.25: FC Barcelona - Alaves (La Liga)
• 02.12.25: FC Barcelona - Atletico Madrid (La Liga)