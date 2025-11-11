"Es hat mich überrascht, wie jeden anderen auch": Nationaltrainer Luis de la Fuente irritiert wegen Posse um Lamine Yamal

Laut dem Journalisten Fernando Polo prüft Barcelona derzeit mehrere Behandlungsmöglichkeiten für Yamals Pubalgie – eine chronische Leistenverletzung, die zu anhaltenden Beschwerden führen kann. Die am Montag an dem jungen Spieler durchgeführte Radiofrequenztherapie soll den spanischen Fußballverband RFEF verärgert haben.

Bei der Behandlung wird unter Kontrolle durch Röntgen- oder Ultraschallbilder Strom durch feine Nadeln geleitet, um die Nervensignale, die Schmerzen verursachen, gezielt zu unterdrücken. Der minimalinvasive Eingriff erfordert in der Regel keinen Krankenhausaufenthalt.

Sofern es keine weiteren Rückschläge gibt, wird Lamine Yamal wahrscheinlich für das Spiel gegen Athletic Club aus Bilbao am 22. November wieder fit sein und Flick zur Verfügung stehen.