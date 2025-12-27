"Es ging mir nicht aus dem Kopf": Robert Lewandowski bestätigt zweifelhafte Bitte des FC Barcelona - brachte er den FC Bayern um eine Millionen-Summe?

Warum? Lewandowski war nach einer langen Transfer-Posse im Sommer zuvor für 45 Millionen Euro vom FC Bayern zu Barca gewechselt. Angeblich wurde im Zuge dessen ein Bonus vereinbart, wonach die Münchner 2,5 Millionen Euro kassieren, sofern Lewandowski in seiner ersten Saison mindestens 25 Tore in der Primera Division erzielt. Zwei Spieltage vor Ende stand er bei 23 Treffern und Barca schon als Meister fest.

"Ich habe großen Respekt vor Barcelona und den Menschen, die dort arbeiten. Ich war mir der Situation des Vereins bewusst“, sagte Lewandowski nun in einem Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski, auf diese Causa angesprochen. "Es ging um eine Prämie. In dem Moment wusste man, dass Barcelona auf jeden Euro schaut. Es war nicht wenig Geld, während es für mich nichts änderte." Sehr wohl aber für seinen Ex-Klub FC Bayern, wo er acht Jahre lang gespielt hatte.