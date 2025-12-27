In der kürzlich erschienenen Lewandowski-Biografie "Lewandowski. Prawdziwy" ("Lewandowski. Der Wahre") des polnischen Journalisten Sebastian Staszewski wird von einer fragwürdigen Aktion Barcas berichtet. Demnach hätte der Vorstand der Katalanen Lewandowski zwei Spieltage vor Ende der Saison 2022/23 - seiner ersten in Barcelona - gebeten, keine weiteren Tore mehr zu erzielen.
"Es ging mir nicht aus dem Kopf": Robert Lewandowski bestätigt zweifelhafte Bitte des FC Barcelona - brachte er den FC Bayern um eine Millionen-Summe?
Warum? Lewandowski war nach einer langen Transfer-Posse im Sommer zuvor für 45 Millionen Euro vom FC Bayern zu Barca gewechselt. Angeblich wurde im Zuge dessen ein Bonus vereinbart, wonach die Münchner 2,5 Millionen Euro kassieren, sofern Lewandowski in seiner ersten Saison mindestens 25 Tore in der Primera Division erzielt. Zwei Spieltage vor Ende stand er bei 23 Treffern und Barca schon als Meister fest.
"Ich habe großen Respekt vor Barcelona und den Menschen, die dort arbeiten. Ich war mir der Situation des Vereins bewusst“, sagte Lewandowski nun in einem Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski, auf diese Causa angesprochen. "Es ging um eine Prämie. In dem Moment wusste man, dass Barcelona auf jeden Euro schaut. Es war nicht wenig Geld, während es für mich nichts änderte." Sehr wohl aber für seinen Ex-Klub FC Bayern, wo er acht Jahre lang gespielt hatte.
FC Barcelona: Robert Lewandowskis Zukunft ist weiterhin unklar
In den beiden abschließenden Partien gegen RC Mallorca und Celta Vigo stand Lewandowski jeweils über die volle Spielzeit auf dem Platz - und blieb ohne Treffer. Ob absichtlich oder nicht, geht aus dem Interview nicht definitiv heraus. "Ich hatte kein Problem damit", sagte Lewandowski lediglich. "Aber es ging mir nicht aus dem Kopf. Ich überlegte, ob ich ein Tor schießen sollte oder nicht."
Torschützenkönig wurde Lewandowski übrigens dennoch. Insgesamt erzielte er in 165 Pflichtspielen für Barca bis dato 109 Treffer. Kommenden Sommer läuft sein Vertrag aus. Der 37-Jährige selbst strebt dem Vernehmen nach eine Verlängerung an, Barca soll aber noch zögern. Eine Alternative wäre ein lukrativer Wechsel nach Saudi-Arabien. Laut As plant Lewandowskis Berater Pini Zahavi gerade ein Treffen mit Verantwortlichen der Saudi Pro League.
Robert Lewandowski: Leistungsdaten bei seinen Erstliga-Vereinen
- Lech Posen (2208 bis 2010): 82 Spiele, 41 Tore
- Borussia Dortmund (2010 bis 2014): 187 Spiele, 103 Tore
- FC Bayern (2014 bis 2022): 375 Spiele, 344 Tore
- FC Barcelona (seit 2022): 165 Spiele, 109 Tore