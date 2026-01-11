Sportvorstand Max Eberl hat abermals die Chance auf Winter-Abgänge beim FC Bayern München betont.
"Es gibt Spieler, bei denen wir gesprächsbereit wären!" Max Eberl deutet Winter-Transfer beim FC Bayern an
"Wenn ein Spieler den Wunsch hat zu wechseln, muss man darüber sprechen. Es gibt Spieler, bei denen wir sagen: keine Chance. Und es gibt andere, bei denen wir gesprächsbereit wären", sagte Eberl bei der Pressekonferenz vor dem Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg.
Eberl nannte zwar keine Namen, war aber nach Sacha Boey gefragt worden, der als wahrscheinlichster Kandidat auf einen Abschied im Winter gilt. Nach den Comebacks von Alphonso Davies und Hiroki Ito sind die Münchner auf den defensiven Außenbahnen auch ohne Boey gut besetzt. Der 25-jährige Franzose dürfte in der Rückrunde Stand jetzt kaum Einsatzchancen bekommen. Aktuell fehlt Boey krank.
Eberl über Boey-Abgang beim FC Bayern: "Dann macht es Sinn, etwas zu verändern"
Schon nach dem 5:0-Sieg im Testspiel gegen RB Salzburg Anfang der Woche hatte Eberl gesagt: "Wenn Hiroki wieder da ist und Phonzie wieder da ist, haben wir Außenverteidiger en masse, von sehr hoher Qualität, und dann kann es halt für den einen oder anderen Spieler echt schwer werden. Dann macht es auch Sinn, wenn man sich Gedanken macht, etwas zu verändern."
Als möglicher Abnehmer wird seit geraumer Zeit Crystal Palace gehandelt. Zudem wird Boey immer wieder mit einer Rückkehr zu Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Den türkischen Topklub hatte er 2024 für 30 Millionen Euro Richtung München verlassen. Nun verlangt der FC Bayern wohl etwa 15 Millionen für den noch bis 2028 gebundenen Boey.