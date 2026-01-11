"Es gibt Spieler, bei denen wir gesprächsbereit wären!" Max Eberl deutet Winter-Transfer beim FC Bayern an

"Wenn ein Spieler den Wunsch hat zu wechseln, muss man darüber sprechen. Es gibt Spieler, bei denen wir sagen: keine Chance. Und es gibt andere, bei denen wir gesprächsbereit wären", sagte Eberl bei der Pressekonferenz vor dem Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg.

Eberl nannte zwar keine Namen, war aber nach Sacha Boey gefragt worden, der als wahrscheinlichster Kandidat auf einen Abschied im Winter gilt. Nach den Comebacks von Alphonso Davies und Hiroki Ito sind die Münchner auf den defensiven Außenbahnen auch ohne Boey gut besetzt. Der 25-jährige Franzose dürfte in der Rückrunde Stand jetzt kaum Einsatzchancen bekommen. Aktuell fehlt Boey krank.