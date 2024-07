"Eine Ehre" sei die Begegnung mit CR7, sagt Mbappé vor dem Viertelfinale.

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat vor dem Duell seiner Farben mit Portugal am Freitagabend in Hamburg (21 Uhr) in den höchsten Tönen von Cristiano Ronaldo gesprochen. Der 25-Jährige zog dabei Parallelen zum 14 Jahre älteren Ausnahmestürmer - und betonte gleichzeitig die Einzigartigkeit seines großen Idols.

