Es gibt noch einen "letzten Ausweg"! Droht Nico Williams jetzt sogar das WM-Aus?

Demnach habe sich infolge von Williams' hartnäckigen Leistenproblemen bei Athletic Club eine "besorgniserregende Situation" entwickelt. Williams laboriere bereits seit der vergangenen Saison an diesem "kritischen Problem" und spiele sogar unter Schmerzen. Die konservative Therapie, für die sich Williams und Bilbao in Absprache entschieden hatten, fruchte nicht wie erhofft.

Nun werde intern über einen operativen Eingriff als "letzten Ausweg" diskutiert, um der Problematik Herr zu werden und Williams nicht für den Rest der Saison und besonders für die im Sommer anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko zu verlieren.

Sollte sich der 23-jährige Flügelspieler einer Operation unterziehen, könne das nach Angaben der Marca die Ausfallzeit sogar um zwei Monate reduzieren, wenn die Problematik damit behoben wird.