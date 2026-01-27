Nico Williams droht offenbar das Saison- und sogar das WM-Aus. Ein operativer Eingriff könnte sein "letzter Ausweg" sein. Das berichtet die Marca.
Es gibt noch einen "letzten Ausweg"! Droht Nico Williams jetzt sogar das WM-Aus?
Nico Williams droht angeblich das Saison-Aus: OP als "letzter Ausweg"?
Demnach habe sich infolge von Williams' hartnäckigen Leistenproblemen bei Athletic Club eine "besorgniserregende Situation" entwickelt. Williams laboriere bereits seit der vergangenen Saison an diesem "kritischen Problem" und spiele sogar unter Schmerzen. Die konservative Therapie, für die sich Williams und Bilbao in Absprache entschieden hatten, fruchte nicht wie erhofft.
Nun werde intern über einen operativen Eingriff als "letzten Ausweg" diskutiert, um der Problematik Herr zu werden und Williams nicht für den Rest der Saison und besonders für die im Sommer anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko zu verlieren.
Sollte sich der 23-jährige Flügelspieler einer Operation unterziehen, könne das nach Angaben der Marca die Ausfallzeit sogar um zwei Monate reduzieren, wenn die Problematik damit behoben wird.
Nico Williams verpasste schon große Teile der WM-Qualifikation
Williams absolvierte trotz der Leistenbeschwerden seit Anfang Oktober jedes Ligaspiel für Bilbao, stand dabei zumeist in der Startelf und kommt immerhin auf vier Tore und fünf Vorlagen in 22 Pflichtspielen. Schon im September hatte ihn die Leistenproblematik jedoch wochenlang außer Gefecht gesetzt.
Bemerkenswert ist mit Blick auf seine Krankenakte, dass er in den letzten vier WM-Qualifikationsspielen der spanischen Nationalmannschaft im Oktober und November nicht spielte, während er für Bilbao davor und danach indes aufgelaufen war. Zwar war Williams zumindest im Oktober zur Nationalmannschaft gereist, hatte aufgrund seiner Probleme aber bereits früh und in Absprache mit dem medizinischen Personal wieder die Heimreise nach Bilbao angetreten.
Nico Williams: Transfer-Wirbel und Gerüchte über Bayern und Barca
Bereits zu Saisonbeginn hatte es rund um den kongenialen Partner von Lamine Yamal beim EM-Titel der Furia Roja 2024 reichlich Wirbel gegeben - allerdings nicht wegen etwaiger Verletzungen, sondern wegen reichlich brisanter Transfergerüchte. Während sich der FC Barcelona in aller Öffentlichkeit um Williams bemühte und sich deshalb auch einen deutlichen Rüffel von Bilbao einfing, arbeitete auch der FC Bayern dem Vernehmen nach im Hintergrund an einen Wechsel des Tempodribblers nach München.
Ein Wechsel zu einem der beiden Großklubs schien nur eine Frage der Zeit, doch dann sorgten Williams und Bilbao mit der Vertragsverlängerung bis 2035 für ein faustdicke Überraschung und lange Gesichter - besonders in Barcelona.
Mit Bilbao schlidderte Williams jedoch zuletzt durchaus in eine handfeste Krise. Seit dem 6. Dezember wartet der Klub aus dem Baskenland auf einen Sieg in der Liga und rangiert dort aktuell nur auf Platz 13. In der Supercopa setzte es Anfang des Jahres eine 0:5-Klatsche gegen den FC Barcelona.
Immerhin: In der Copa del Rey gibt es noch eine Titelchance, im Viertelfinale wartet Anfang Februar der FC Valencia. Durch das 3:2 bei Atalanta vergangene Woche hat Athletic am Mittwoch gegen Sporting sogar noch die Chance auf die Playoffs in der Champions League.
Nico Williams: Leistungsdaten und Statistiken
- LaLiga: 17 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen
- Champions League: 3 Spiele ohne Torbeteiligung
- Copa del Rey: 2 Spiele, 2 Vorlagen