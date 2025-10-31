Es gibt nach wie vor ein großes Problem: Der FC Barcelona kehrt ins neue Camp Nou zurück

Am 7. November werde das Team von Trainer Hansi Flick "vor den Blaugrana-Fans ein öffentliches Training abhalten", gab Barça in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt. Die Übungseinheit sei ein "Betriebstest" für die bereits mehrfach verschobene Teil-Wiedereröffnung bis Ende 2025.

23.000 Zuschauer könnten daran im Camp Nou teilnehmen, das vor dem Wembley-Stadion in England mit ursprünglich rund 99.000 Plätzen das größte Stadion in Europa ist.