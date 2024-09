C. Ronaldo

CR7 blieb bei der EM hinter den Erwartungen zurück. Für einen Ex-Gegner ist klar, dass der Superstar in seiner Nationalelf nichts mehr zu suchen hat.

Cristiano Ronaldo erzielte am Donnerstagabend in der Nations League gegen Kroatien den 900. Treffer seiner Laufbahn. Für seinen ehemaligen Gegner Gabriel Agbonlahor ist trotzdem klar, dass der 39-Jährige nicht mehr in die portugiesische Nationalmannschaft gehört.