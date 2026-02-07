"Es gibt die Möglichkeit": Thomas Müller denkt über Rückkehr zum FC Bayern nach

Dennoch sei die Verbindung zu den Bayern "weiterhin da, emotional und inhaltlich". Mit seinen ehemaligen Mitspielern tausche er sich nach wie vor aus. Wann er seine Karriere beenden wird, ist indes unklar. "Wie schon immer in meinem Leben lege ich mich nicht unnötig fest", sagte Müller: "Mein Hauptmotiv, Fußball zu spielen, ist der Spaß daran. Die ersten Monate hier hat es enorm viel Spaß gemacht." Nachdem die Bayern-Legende im Finale der MLS-Playoffs knapp an Inter Miami scheiterte, ist die Motivation für die erste Saison mit Liga-Alltag für ihn umso größer – auch wenn dieser "wenn man das System kritisch beäugt, bei einem Playoff-Modus vielleicht auch eine gewisse Irrelevanz hat".

Er müsse beobachten, wie er das finde. Bis zu einem neuen Job beim FC Bayern dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen.