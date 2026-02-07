Thomas Müller hat angedeutet, dass er nach seiner Karriere zum FC Bayern München zurückkehren könnte. "Mit der Vereinsführung ist besprochen, dass es die Möglichkeit gibt, künftig einen gemeinsamen Weg zu gehen", erklärte der 36-Jährige im Interview mit der Welt: "Eine Absichtserklärung oder gar ein Termsheet gibt es noch nicht." Er wolle sich bewusst Zeit lassen.
"Es gibt die Möglichkeit": Thomas Müller denkt über Rückkehr zum FC Bayern nach
- Getty Images Sport
Thomas Müller will Karriere noch nicht beenden
"Ich will jetzt auch parallel keinen Trainerschein machen", erklärte der Offensivmann der Vancouver Whitecaps: "Ich will weiter auf dem grünen Rasen stehen, Athlet sein. Und dem alles unterordnen." Auch nach der aktiven Karriere wolle er "den Ausbildungsweg ganz bewusst wahrnehmen – statt nebenbei hektisch ein Zertifikat einzustecken". Es gehe auch darum, die Dinge mit voller Leidenschaft, Energie und Aufmerksamkeit anzugehen.
Thomas Müller spricht von Verbindung zum FC Bayern München
Dennoch sei die Verbindung zu den Bayern "weiterhin da, emotional und inhaltlich". Mit seinen ehemaligen Mitspielern tausche er sich nach wie vor aus. Wann er seine Karriere beenden wird, ist indes unklar. "Wie schon immer in meinem Leben lege ich mich nicht unnötig fest", sagte Müller: "Mein Hauptmotiv, Fußball zu spielen, ist der Spaß daran. Die ersten Monate hier hat es enorm viel Spaß gemacht." Nachdem die Bayern-Legende im Finale der MLS-Playoffs knapp an Inter Miami scheiterte, ist die Motivation für die erste Saison mit Liga-Alltag für ihn umso größer – auch wenn dieser "wenn man das System kritisch beäugt, bei einem Playoff-Modus vielleicht auch eine gewisse Irrelevanz hat".
Er müsse beobachten, wie er das finde. Bis zu einem neuen Job beim FC Bayern dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen.
Thomas Müller 2025 in der MLS:
- Spiele: 12
- Spielminuten: 958
- Tore: 8
- Vorlagen: 3