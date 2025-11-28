Der FC Bayern München empfängt bezüglich der Zukunft von Harry Kane offenbar sehr positive Signale vom englischen Torjäger.
Es geht um seine Zukunft: Harry Kane soll dem FC Bayern eine wichtige Entscheidung bereits mitgeteilt haben
Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, hat Kane den Bayern mitgeteilt, dass er die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer nicht ziehen will. Für 65 Millionen Euro Ablöse könnte Kane den FCB mittels der Klausel am Saisonende wohl verlassen, zuletzt hielten sich Gerüchte über ein Interesse des FC Barcelona hartnäckig. Dort könnte Kane als Nachfolger von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, dessen Vertrag 2026 ausläuft, Thema werden.
Die Zeichen verdichten sich aber, dass sich Barca von dem Traum einer Kane-Verpflichtung verabschieden muss. "Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben", hatte Kane selbst vor einigen Tagen der Bild gesagt, dass es derzeit keinerlei Anzeichen für einen Abschied aus München gebe.
- Getty Images Sport
FC Bayern und Harry Kane warten mit Vertragsgesprächen wohl bis zum Ablauf der Ausstiegsklausel
Laut Bild-Fußballchef Christian Falk haben sich indes Bayerns Verantwortliche und die Kane-Seite auch darauf verständigt, Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung erst nach Ablauf der Ausstiegsklausel am 31. Januar zu beginnen. Bis dahin müsste ein interessierter Verein die Klausel ziehen, um Kane im Sommer zu bekommen.
Der 32-jährige Engländer fühlt sich an der Säbener Straße sehr wohl und verkörpert seit seinem Wechsel von Tottenham nach München 2023 eine eingebaute Torgarantie. In der laufenden Saison erzielte Kane in bisher 19 Einsätzen schon satte 24 Tore, legte drei weitere Treffer auf.
Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich die Tendenz entwickelt, dass Kane statt eines Wechsels sogar eine Ausweitung seines 2027 auslaufenden Arbeitspapiers bei den Bayern anstreben könnte. Dass er dafür offen wäre, signalisierte er bereits öffentlich, am Rande des Champions-League-Krachers bei Arsenal (1:3) am Mittwoch betonte zudem FCB-Sportvorstand Max Eberl hinsichtlich einer Vertragsverlängerung Kanes bei DAZN: "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?"
Harry Kane beim FC Bayern: Seine Zahlen 2025/26
Einsätze 19 Tore 24 Assists 3