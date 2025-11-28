Es geht um seine Zukunft: Harry Kane soll dem FC Bayern eine wichtige Entscheidung bereits mitgeteilt haben

Laut Bild-Fußballchef Christian Falk haben sich indes Bayerns Verantwortliche und die Kane-Seite auch darauf verständigt, Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung erst nach Ablauf der Ausstiegsklausel am 31. Januar zu beginnen. Bis dahin müsste ein interessierter Verein die Klausel ziehen, um Kane im Sommer zu bekommen.

Der 32-jährige Engländer fühlt sich an der Säbener Straße sehr wohl und verkörpert seit seinem Wechsel von Tottenham nach München 2023 eine eingebaute Torgarantie. In der laufenden Saison erzielte Kane in bisher 19 Einsätzen schon satte 24 Tore, legte drei weitere Treffer auf.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich die Tendenz entwickelt, dass Kane statt eines Wechsels sogar eine Ausweitung seines 2027 auslaufenden Arbeitspapiers bei den Bayern anstreben könnte. Dass er dafür offen wäre, signalisierte er bereits öffentlich, am Rande des Champions-League-Krachers bei Arsenal (1:3) am Mittwoch betonte zudem FCB-Sportvorstand Max Eberl hinsichtlich einer Vertragsverlängerung Kanes bei DAZN: "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?"