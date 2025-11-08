Es geht um Real Madrid! Ex-Bayern-Kapitän Oliver Kahn erinnert sich an "eine der dümmsten Aussagen, die ich je gemacht habe"

"Das war eine der dümmsten Aussagen, die ich je gemacht habe. Ich fand sie extrem dumm", erklärte der langjährige FCB-Keeper in der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn Fußballtalk'. Kahn bezog sich damit auf ein Interview, das er Ende Februar 2004 im Anschluss an das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid gegeben hatte.

Der Keeper leistete sich zuvor einen folgenschweren Patzer, als er einen harmlosen Freistoß von Roberto Carlos durch die Arme rutschen ließ und den Gästen im Olympiastadion damit kurz vor Schluss den 1:1-Endstand ermöglicht.

Anschließend folgte das Interview, an das der damalige Kapitän Kahn heute ungern zurückdenkt. Er sagte: "Es sind Momente, in denen man als Sportler besonders gefordert ist. Dann gewinne ich das Spiel in Madrid eben alleine."