Oliver Kahn hat selbstkritisch auf ein Interview aus seiner Zeit als Spieler des FC Bayern zurückgeblickt.
Es geht um Real Madrid! Ex-Bayern-Kapitän Oliver Kahn erinnert sich an "eine der dümmsten Aussagen, die ich je gemacht habe"
Oliver Kahn: "Ich fand sie extrem dumm"
"Das war eine der dümmsten Aussagen, die ich je gemacht habe. Ich fand sie extrem dumm", erklärte der langjährige FCB-Keeper in der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn Fußballtalk'. Kahn bezog sich damit auf ein Interview, das er Ende Februar 2004 im Anschluss an das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid gegeben hatte.
Der Keeper leistete sich zuvor einen folgenschweren Patzer, als er einen harmlosen Freistoß von Roberto Carlos durch die Arme rutschen ließ und den Gästen im Olympiastadion damit kurz vor Schluss den 1:1-Endstand ermöglicht.
Anschließend folgte das Interview, an das der damalige Kapitän Kahn heute ungern zurückdenkt. Er sagte: "Es sind Momente, in denen man als Sportler besonders gefordert ist. Dann gewinne ich das Spiel in Madrid eben alleine."
- AFP
FC Bayern schied gegen Real Madrid aus
Heute ordnet der 56-Jährige seine Aussage so ein: "Wie willst du ein Spiel allein als Torwart gewinnen? Was impliziert das? Du kannst als Torhüter nicht allein ein Spiel gewinnen, sondern du bist abhängig von dem, was da passiert."
Aus Kahns ambitioniertem Vorhaben für das Rückspiel im Santiago Bernabeu wurde dann auch nichts. Superstar Zinedine Zidane erzielte für Real per Kopf nach gut einer halben Stunde den entscheidenden Treffer und die Bayern waren nach der 0:1-Pleite raus.
Am Ende der Saison blieben Kahn und seine Mitspieler ohne Titelgewinn. Damit endete die Ära Ottmar Hitzfeld, für ihn übernahm zur Spielzeit 2004/05 Felix Magath den Trainerposten beim deutschen Rekordmeister.
Kahn spielte insgesamt 14 Jahre lang für den FC Bayern, ehe er seine aktive Laufbahn im Sommer 2008 beendete. Später kehrte er in verantwortlicher Position zurück und wurde 2021 Vorstandsvorsitzender. Im Mai 2023 musste er auf spektakuläre Art und Weise unmittelbar vor dem Bundesligasaisonfinale gemeinsam mit Sportchef Hasan Salihamidzic gehen.
Oliver Kahns Leistungsdaten für den FC Bayern:
- Einsätze: 632
- Gegentore: 592
- Zu-Null-Spiele: 247
- Platzverweise: 3
- Titelgewinne: 23