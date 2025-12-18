Niko Kovac soll intern klargestellt haben, dass er im kommenden Sommer gerne die Verpflichtungen von mindestens zwei - besser noch drei - neuen Schlüsselspielern sehen würde. Diesbezüglich habe er laut Sport Bild drei konkrete Wünsche geäußert.
Es geht um drei Spieler! Niko Kovacs Transfer-Wunschliste beim BVB enthüllt
Kovac will Süle-Ersatz und klaren Sechser beim BVB
Zum einen soll ein neuer Innenverteidiger kommen, der den scheidenden Niklas Süle ersetzt. Der Vertrag des vom Verletzungspech und Formkrisen verfolgten Großverdieners (14 Millionen Euro) läuft im Sommer aus und wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge definitiv nicht mehr verlängert. Der BVB soll bereits den Transfermarkt nach einem passenden Ersatz sondieren.
Zudem habe Kovac die Verpflichtung eines klassischen Sechsers zur Priorität erklärt, der den zentralen defensiven Mittelfeldspieler geben und kein Box-to-Box-Spieler sein soll.
Droht dem BVB im Sommer Personalnot in der Offensive?
Kommen soll außerdem noch mindestens ein weiterer Offensivspieler - Stand jetzt. Denn die Personallage in der schwarzgelben Offensive könnte sich im Saisonverlauf noch einmal verschärfen.
Einerseits liebäugelt Neuzugang Fabio Silva angeblich schon mit einem Abschied im Winter, der Stürmer soll Real Betis diesbezüglich gar schon zugesagt haben. Andererseits ist ein Verbleib von Serhou Guirassy und Karim Adeyemi über die Spielzeit hinaus alles andere als sicher.
Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel für bestimmte Top-Klubs, Adeyemi ist durchaus umworben und die Gespräche über eine avisierte Vertragsverlängerung des Nationalspielers laufen dem Vernehmen nach nicht allzu gut. Denn laut Sport Bild ist Berater Jorge Mendes für die Kaderplaner um Sportdirektor Sebastian Kehl aktuell offenbar nicht zu erreichen.
