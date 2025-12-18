Es geht um drei Spieler! Niko Kovacs Transfer-Wunschliste beim BVB enthüllt

Kommen soll außerdem noch mindestens ein weiterer Offensivspieler - Stand jetzt. Denn die Personallage in der schwarzgelben Offensive könnte sich im Saisonverlauf noch einmal verschärfen.

Einerseits liebäugelt Neuzugang Fabio Silva angeblich schon mit einem Abschied im Winter, der Stürmer soll Real Betis diesbezüglich gar schon zugesagt haben. Andererseits ist ein Verbleib von Serhou Guirassy und Karim Adeyemi über die Spielzeit hinaus alles andere als sicher.

Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel für bestimmte Top-Klubs, Adeyemi ist durchaus umworben und die Gespräche über eine avisierte Vertragsverlängerung des Nationalspielers laufen dem Vernehmen nach nicht allzu gut. Denn laut Sport Bild ist Berater Jorge Mendes für die Kaderplaner um Sportdirektor Sebastian Kehl aktuell offenbar nicht zu erreichen.