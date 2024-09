Uruguays Rekordspieler wird in dieser Woche letztmals im Dress der Nationalmannschaft auf Torejagd gehen.

Noch ein Spiel, dann zieht Uruguays Legende Luis Suarez einen Schlussstrich unter seine Nationalmannschaftskarriere. Unter Tränen verkündete der 37-Jährige am Montag (Ortszeit) seinen Abschied aus der Celeste, für die er am Freitag beim WM-Qualifikationsspiel in Montevideo gegen Paraguay sein 143. Länderspiel bestreiten will.