"Es geht mehr darum ...": Liverpools Trainer Arne Slot will bei einem Thema zu Florian Wirtz keine konkrete Antwort geben

"Florian kann auf mehr als nur einer Position spielen", sagte Slot bei einer Pressekonferenz am Freitag: "Es geht mehr darum, ihn in die Positionen zu bringen, wo er gut ist."

Der Niederländer hatte Wirtz nach einigen unglücklichen Auftritten in der Premier League zuletzt auf dem linken Flügel eingesetzt, wo der deutsche Kreativspieler in der Champions League gegen Real Madrid (1:0) eine starke Leistung gezeigt hatte.

"Wir sollten nicht so fokussiert sein, ob er eine 10, eine 11 oder eine 8 ist", sagte Slot nun: "Wir wollen ihn um die Box herum haben, zentral oder ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts, um die Menge an Chancen zu kreieren, die er schon für uns kreiert hat."