Timo Werner hat in einem Interview Einblicke zu seinem Leih-Wechsel von Leipzig nach Tottenham gewährt.

Im Gespräch mit Sky hat Timo Werner auf seinen Wechsel im Winter per Leihe von RB Leipzig in die Premier League zu Tottenham Hotspur zurückgeblickt - und dabei kein gutes Haar an seinem Kontakt mit Leipzigs Trainer Marco Rose und Sportdirektor Rouven Schröder gelassen.