Schon im vergangenen Sommer waren die Italiener am Innenverteidiger interessiert. Laut der Gazzetta dello Sport habe es sogar Kontakt gegeben, letztlich scheiterte ein Transfer aber. Aufgrund der Verletzungen von Hiroki Ito und Alphonso Davies war der FC Bayern damals vor allem in der Defensive dünn aufgestellt.
Es gab schon einmal Gerüchte: Min-Jae Kim vom FC Bayern angeblich erneut im Fokus eines Top-Klubs
Kim ist in dieser Saison lediglich dritter Innenverteidiger beim FC Bayern, bis dato absolvierte er erst 627 Minuten. In den wichtigen Spielen sind Dayot Upamecano und Neuzugang Jonathan Tah gesetzt. Mit Blick auf den Kampf um drei Titel ist ein Abgang Kims im Winter aber unwahrscheinlich, kommenden Sommer könnte er München aber verlassen.
Upamecano soll seinen auslaufenden Vertrag derweil unbedingt verlängern. Zudem gibt es Gerüchte um Ibrahima Konate (26, FC Liverpool), Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund) und Marc Guehi (25, Crystal Palace) - den sein Landsmann Harry Kane höchstpersönlich von einem Transfer nach München überzeugen könnte.
Min-Jae Kim genießt in Italien hohes Ansehen
Um Kim sollen sich neben Serie-A-Tabellenführer Milan in den vergangenen Monaten auch andere italienische Topklubs wie Stadtrivale Inter und Juventus Turin bemüht haben. Der 29-jährige Südkoreaner genießt in Italien hohes Ansehen. In der Saison 2022/23 gewann er mit der SSC Neapel den Meistertitel und wurde zum besten Verteidiger der Saison gekürt.
Anschließend wechselte Kim für die festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro zum FC Bayern, wo er die hohen Erwartungen aber nicht nachhaltig erfüllte. In seinen ersten beiden Jahren war er zwar meist Stammspieler, leistete sich aber mehrere folgenschwere Patzer. In der Schlussphase der vergangenen Saison fiel er mit Achillessehnenproblemen aus, dann verlor er seinen Stammplatz an Tah.
Kims Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2028. Als Knackpunkt bei einem Transfer könnte sich sein Gehalt von rund elf Millionen Euro pro Jahr erweisen.
FC Bayern: Die Spiele bis Weihnachten
- Samstag, 6. Dezember: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 9. Dezember: FC Bayern - Sporting Lissabon (Champions League)
- Sonntag, 14. Dezember: FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- Sonntag, 21. Dezember: 1. FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)