Es gab schon einmal Gerüchte: Min-Jae Kim vom FC Bayern angeblich erneut im Fokus eines Top-Klubs

Um Kim sollen sich neben Serie-A-Tabellenführer Milan in den vergangenen Monaten auch andere italienische Topklubs wie Stadtrivale Inter und Juventus Turin bemüht haben. Der 29-jährige Südkoreaner genießt in Italien hohes Ansehen. In der Saison 2022/23 gewann er mit der SSC Neapel den Meistertitel und wurde zum besten Verteidiger der Saison gekürt.

Anschließend wechselte Kim für die festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro zum FC Bayern, wo er die hohen Erwartungen aber nicht nachhaltig erfüllte. In seinen ersten beiden Jahren war er zwar meist Stammspieler, leistete sich aber mehrere folgenschwere Patzer. In der Schlussphase der vergangenen Saison fiel er mit Achillessehnenproblemen aus, dann verlor er seinen Stammplatz an Tah.

Kims Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2028. Als Knackpunkt bei einem Transfer könnte sich sein Gehalt von rund elf Millionen Euro pro Jahr erweisen.