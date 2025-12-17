"Es gab einen großen Hype um dieses Spiel": Bayern-Stürmer Harry Kane kürt sein Lieblingstor in 2025

Insgesamt erzielte Kane im Kalenderjahr 2025 bis dato 59 Treffer für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft, sein bisheriger Bestwert waren 56 in 2017. Beim letzten Bundesliga-Spiel vor der Winterpause gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag kann er seine Bestmarke sogar noch ausbauen.

In dieser Saison erzielte der 32-jährige Engländer in 24 Pflichtspielen für den FC Bayern bereits 29 Treffer, davon 18 in der Bundesliga. Damit führt er die nationale Torschützenliste an und liegt aktuell auch bei der Jagd nach dem goldenen Schuh für Europas besten Torjäger vorne.

In Reichweite erscheint zudem Robert Lewandowskis Rekord für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison. Der ehemalige Münchner (mittlerweile FC Barcelona) traf 2020/21 insgesamt 41 Mal. "Ich halte es nach diesem Saisonstart für möglich", sagte Kane. "Es liegt aber noch ein langer Weg vor mir. Ich muss dieses Niveau noch vier oder fünf Monate lang halten. Im Fußball ist es am schwierigsten, über einen langen Zeitraum hinweg konstant zu bleiben."