In Nicolas Jackson hat der FC Bayern München bei der letzten Transferperiode quasi in letzter Minute noch einen Backup für Harry Kane gefunden. Jedoch dürfte Jackson in München keine Zukunft über diese Spielzeit hinaus haben. Als möglicher neuer Mittelstürmer für den Rekordmeister wird schon länger Fisnik Asllani gehandelt. Sky will nun erfahren haben, dass die festgeschriebene Ablösesumme für den Offensivspieler zwischen 25 und 29 Millionen Euro betragen soll - ein durchaus erschwinglicher Preis für einen Shootingstar der Saison.
Es gab bereits Gespräche mit der Spielerseite: Angebliche Ablöseforderung für Wunschspieler des FC Bayern München veröffentlicht
Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund sollen auch mehrere europäische Topklubs den Torjäger mittlerweile auf dem Zettel haben. Beim FCB könnte eine entscheidende Rolle auch spielen, wie lange Kane noch Teil des Vereins sein möchte, da Asllani so womöglich zunächst auf nur wenig Spielzeit käme. Sportdirektor Christoph Freund lobte den Stürmer zuletzt deutlich: "Ein guter Spieler, er schießt viele Tore. Ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat."
Den Berichten zufolge sollen die Bayern sogar schon lose Gespräche mit der Spielerseite geführt haben - der Kosovare, dessen Vertrag bis 2029 läuft, möchte die TSG wohl in jedem Fall nach dieser Saison verlassen und den nächsten Schritt gehen.
Fisnik Asllani verpasste mit Elversberg knapp den Aufstieg in die Bundesliga
Asllani war 2020 aus dem Nachwuchs von Union Berlin zu Hoffenheim gewechselt und wollte sich im Kraichgau über die zweite Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen. Das gelang dem gebürtigen Berliner zunächst jedoch nicht, weshalb er sich 2023/24 zunächst an Austria Wien und in der Saison darauf dann an die SV Elversberg verliehen ließ.
Bei dem Zweitligisten aus dem Saarland glückte Asllani dann der Durchbruch. Er war einer der Fixpunkte von Elversbergs erfrischendem Offensivfußball und trug mit 19 Toren und zehn Assists entscheidend dazu bei, dass die SVE beinahe den sensationellen Aufstieg in die Bundesliga schaffte, in der Relegation nur denkbar unglücklich dem 1. FC Heidenheim unterlag.
Vor der laufenden Saison war Asllani entsprechend umworben, entschied sich nach seiner Leih-Rückkehr aber, seinen Vertrag bei der TSG zu verlängern. Dort ist er im Sturmzentrum gesetzt.
Fisnik Asllani: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 14
- Tore: 6
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 1
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 989