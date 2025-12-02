Es gab bereits Gespräche mit der Spielerseite: Angebliche Ablöseforderung für Wunschspieler des FC Bayern München veröffentlicht

Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund sollen auch mehrere europäische Topklubs den Torjäger mittlerweile auf dem Zettel haben. Beim FCB könnte eine entscheidende Rolle auch spielen, wie lange Kane noch Teil des Vereins sein möchte, da Asllani so womöglich zunächst auf nur wenig Spielzeit käme. Sportdirektor Christoph Freund lobte den Stürmer zuletzt deutlich: "Ein guter Spieler, er schießt viele Tore. Ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat."

Den Berichten zufolge sollen die Bayern sogar schon lose Gespräche mit der Spielerseite geführt haben - der Kosovare, dessen Vertrag bis 2029 läuft, möchte die TSG wohl in jedem Fall nach dieser Saison verlassen und den nächsten Schritt gehen.