Es droht eine drakonische Strafe! Muss die türkische Nationalmannschaft nach dem Wettskandal um die WM 2026 fürchten?

Daraus resultierend könnte es auch für die Nationalmannschaft schwerwiegende Konsequenzen geben. Nach offiziellen FIFA-Regularien ist sogar ein Ausschluss bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada möglich, sollte die die Integrität des Sports gefährdet sein. Darüber hinaus könnten Spieler und Funktionäre mit lebenslangen Sperren und hohen Geldstrafen belegt werden.

Am vergangenen Montag hatte der türkische Verband TFF mitgeteilt, dass mehr als 100 Schiedsrichter ein Wettkonto besitzen und teilweise sogar aktiv Wetten platzieren würden. Unter den Beschuldigten seien auch Schiedsrichter, die auf der "höchsten Ebene" tätig sind.

Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu versprach eine sofortige Reaktion, die größten Klubs des Landes forderten umgehend Konsequenzen. "Wir sind entschlossen, den Fußball von jeglicher Spur von Korruption zu befreien. Wir werden keine Ausnahmen machen", sagte der Verbandschef, noch am Montag sollten "notwendigen Sanktionen" verhängt werden.

Eine interne Untersuchung unter 571 Referees habe ergeben, dass 371 von ihnen Wettkonten besitzen und 152 aktiv wetten. Zehn der beschuldigten Schiedsrichter hätten mehr als 10.000 Wetten platziert, einer von ihnen allein 18.227 Mal, 42 Schiedsrichter jeweils auf mehr als 1000 Fußballspiele.