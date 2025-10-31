Der Wettskandal in der Türkei könnte auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft haben. Sogar ein Ausschluss bei der WM im kommenden Jahr steht im Raum.
Es droht eine drakonische Strafe! Muss die türkische Nationalmannschaft nach dem Wettskandal um die WM 2026 fürchten?
WAS IST PASSIERT?
Wie der Sender Habertürk berichtet, soll mittlerweile auch gegen Spieler und Vereine ermittelt werden. Demnach stehen 3.700 Spieler im Visier der Justiz, die Staatsanwaltschaft in Istanbul habe diesbezüglich erste Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Disziplinarverfahren soll offenbar eingeleitet werden.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Daraus resultierend könnte es auch für die Nationalmannschaft schwerwiegende Konsequenzen geben. Nach offiziellen FIFA-Regularien ist sogar ein Ausschluss bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada möglich, sollte die die Integrität des Sports gefährdet sein. Darüber hinaus könnten Spieler und Funktionäre mit lebenslangen Sperren und hohen Geldstrafen belegt werden.
Am vergangenen Montag hatte der türkische Verband TFF mitgeteilt, dass mehr als 100 Schiedsrichter ein Wettkonto besitzen und teilweise sogar aktiv Wetten platzieren würden. Unter den Beschuldigten seien auch Schiedsrichter, die auf der "höchsten Ebene" tätig sind.
Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu versprach eine sofortige Reaktion, die größten Klubs des Landes forderten umgehend Konsequenzen. "Wir sind entschlossen, den Fußball von jeglicher Spur von Korruption zu befreien. Wir werden keine Ausnahmen machen", sagte der Verbandschef, noch am Montag sollten "notwendigen Sanktionen" verhängt werden.
Eine interne Untersuchung unter 571 Referees habe ergeben, dass 371 von ihnen Wettkonten besitzen und 152 aktiv wetten. Zehn der beschuldigten Schiedsrichter hätten mehr als 10.000 Wetten platziert, einer von ihnen allein 18.227 Mal, 42 Schiedsrichter jeweils auf mehr als 1000 Fußballspiele.
WIE GEHT ES WEITER?
Noch ist allerdings völlig unklar, ob die Türkei tatsächlich einen Ausschluss zu befürchten hat. Auf sportlicher Ebene ist eine Qualifikation für die WM sehr wahrscheinlich - derzeit liegt das Team von Nationalcoach Vincenzo Montella hinter Spanien auf Platz zwei ihrer Qualifikations-Gruppe. Dieser würde in jedem Fall für eine Teilnahme an den Playoffs ausreichen.
WUSSTEST DU?
Die Türkei hatte sich zuletzt 2002 für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Damals drang man bis ins Halbfinale vor, wo man dem späteren Sieger Brasilien unterlag. Das Spiel um Platz 3 gewann die Türkei mit 3:2 gegen Südkorea.