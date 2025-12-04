Es drohen weitere Verzögerungen: Schiedsrichter-Legende für VAR-Änderung bei der WM 2026

"Das Hauptkriterium ist ja, dass es dadurch keine Verzögerungen gibt. Aber bei einer Ecke gibt es ja ohnehin eine Verzögerung, weil in der Regel gewartet wird, bis die beiden Innenverteidiger nach vorne gekommen sind", sagte der Italiener Medienberichten zufolge bei einer Veranstaltung in Washington.

"Normalerweise dauert es zehn bis 15 Sekunden, ehe die angreifende Mannschaft bereit zur Ecke ist", sagte der frühere Weltklasse-Referee: "In diesen Sekunden kann festgestellt werden, ob eine Ecke womöglich fälschlicherweise gegeben wurde. Warum sollten wir also in dieser Zeit den Kopf in den Sand stecken und einfach hoffen, dass die Entscheidung nicht falsch ist?"