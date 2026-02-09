Beim 5:1-Triumph im Topspiel gegen Hoffenheim war Min-Jae Kim etwas überraschend nicht von Kompany berücksichtigt worden, obwohl er aus Rotationsgründen zuletzt auch immer wieder von Beginn an ran durfte und seine Sache dabei ordentlich machte. Stattdessen stand neben den beiden Startelf-Spielern Dayot Upamecano und Jonathan Tah mit Hiroki Ito lediglich ein weiterer klassischer Innenverteidiger im Kader.
"Es bedeutet nichts, es ist nur eine Entscheidung, die man treffen muss": Wen streicht Vincent Kompany im DFB-Pokal gegen RB Leipzig und wie viele Profis dürfen insgesamt im Kader sein?
Alle Profis von Bayern München sind fit und spielbereit
Nach dem Abpfiff erklärte Kompany, dass die Entscheidung gegen Min-Jae rein sportliche Gründe gehabt habe, einen besonderen Anlass habe ihm der Südkoreaner nicht gegeben. "Weil wir in der Champions League gut abgeschnitten haben, werden wir im Februar weniger Spiele haben, sodass wir weniger Änderungen vornehmen müssen. Im März geht es dann wieder mit Vollgas weiter. Jetzt geht es darum, professionell zu sein und unsere Spiele zu gewinnen", sagte der FCB-Coach auf der abschließenden Pressekonferenz.
Er garantierte, dass sich im kommenden Monat wieder jeder einbezogen fühlen werde. "Min-Jae hat das letzte Spiel begonnen. Jemanden aus dem Kader zu streichen, bedeutet nichts, es ist nur eine Entscheidung, die man treffen muss – es wird weitere geben. Heute war es Min-Jae. Am Mittwoch werden Sie mich nach jemand anderem fragen", so Kompany weiter.
Tatsächlich befindet sich der Belgier zum ersten Mal seit Längerem in der äußerst komfortablen Situation, auf alle Spieler des Profikaders zurückgreifen zu können. Standen vor der Winterpause regelmäßig Jungstars wie zum Beispiel Wisdom Mike (17) im Kader, sind nun nach der Verletzungsrückkehr von Konrad Laimer alle A-Spieler einsatzbereit, was folglich dazu führt, dass nicht alle einen Platz im Spieltagskader ergattern können.
So entschied sich Kompany gegen Hoffenheim neben seiner Startaufstellung um Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz und Harry Kane für Lennart Karl, Jamal Musiala, Hiroki Ito, Nicols Jackson, Konrad Laimer, Jonas Urbig, Raphael Guerreiro, Tom Bischof sowie Leon Goretzka auf der Ersatzbank. Obwohl Min-Jae also fit und einsatzbereit gewesen wäre, gab es keinen Platz mehr für ihn.
Wie viele Spieler dürfen im Kader des FC Bayern gegen RB Leipzig sein?
In der Bundesliga dürfen pro Spieltag 20 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen. Dies umfasst die elf Startspieler sowie bis zu neun Auswechselspieler auf der Bank. Eine identische Regel gilt seit der Saison 2019/20 auch im DFB-Pokal, auch hier ist die Kadergröße pro Spieltag auf maximal 20 Profis begrenzt.
Etwas größere Kader sind lediglich in der Champions League erlaubt. Dort darf ein Trainer bis zu 25 Spieler auf Spielberichtsbogen schreiben, mindestens zwei von ihnen müssen Torhüter sein.
Wen streicht Trainer Vincent Kompany diesmal aus dem Kader?
Noch ist nicht offiziell bekannt, auf wen Kompany beim Kracher im DFB-Pokal gegen Leipzig am Mittwochabend verzichten wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird seine Wahl aber nicht noch einmal auf Min-Jae Kim fallen.
Stattdessen berichtete die Münchner tz am Montag, dass womöglich Leon Goretzka das Schicksal einer Ausbootung drohe. Demnach sei der 31-jährige Mittelfeldspieler ein "heißer Kandidat" für einen Tribünen-Platz. Ähnlich wie bei Min-Jae sei die Maßnahme allerdings nichts als Strafe zu verstehen, sondern resultierte lediglich aus dem derzeitigen Überangebot an fitten Profis beim deutschen Rekordmeister.
Darüber hinaus bieten sich Kompany auf Goretzkas Position im zentralen Mittelfeld eine Menge Alternativen. Neben den beiden Startelffavoriten Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic könnten auch Konrad Laimer, Tom Bischof und Raphael Guerreiro die Rolle vor der Abwehrzentrale ausfüllen.
Zudem neigt sich Goretzkas Zeit beim FC Bayern ohnehin dem Ende zu. Vor einigen Tagen bestätigten die Münchner, dass der 31-Jährige keinen neuen Vertrag für die kommende Saison mehr bekomme und den Klub dementsprechend ablösefrei verlassen werde. Wohin es Goretzka zieht, ist noch unklar, der FC Arsenal sowie Atletico Madrid galten zuletzt als aussichtsreiche Kandidaten.
Im Gegensatz zum DFB-Pokalspiel steht beim kommenden Bundesligaspiel gegen Werder Bremen bereits fest, wer es nicht in den Kader schaffen wird. Gegen die TSG Hoffenheim holte sich Michael Olise seine fünfte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ab, womit er für ein Spiel gesperrt ist.
FC Bayern München: Die kommenden Spiele
- 11. Februar, 20.45 Uhr: RB Leipzig (H, DFB-Pokal)
- 14. Februar, 15.30: Werder Bremen (A)
- 21. Februar, 15.30: Eintracht Frankfurt (H)
- 28. Februar, 18.30 (A): Borussia Dortmund
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.