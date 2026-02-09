"Es bedeutet nichts, es ist nur eine Entscheidung, die man treffen muss": Wen streicht Vincent Kompany im DFB-Pokal gegen RB Leipzig und wie viele Profis dürfen insgesamt im Kader sein?

Nach dem Abpfiff erklärte Kompany, dass die Entscheidung gegen Min-Jae rein sportliche Gründe gehabt habe, einen besonderen Anlass habe ihm der Südkoreaner nicht gegeben. "Weil wir in der Champions League gut abgeschnitten haben, werden wir im Februar weniger Spiele haben, sodass wir weniger Änderungen vornehmen müssen. Im März geht es dann wieder mit Vollgas weiter. Jetzt geht es darum, professionell zu sein und unsere Spiele zu gewinnen", sagte der FCB-Coach auf der abschließenden Pressekonferenz.

Er garantierte, dass sich im kommenden Monat wieder jeder einbezogen fühlen werde. "Min-Jae hat das letzte Spiel begonnen. Jemanden aus dem Kader zu streichen, bedeutet nichts, es ist nur eine Entscheidung, die man treffen muss – es wird weitere geben. Heute war es Min-Jae. Am Mittwoch werden Sie mich nach jemand anderem fragen", so Kompany weiter.

Tatsächlich befindet sich der Belgier zum ersten Mal seit Längerem in der äußerst komfortablen Situation, auf alle Spieler des Profikaders zurückgreifen zu können. Standen vor der Winterpause regelmäßig Jungstars wie zum Beispiel Wisdom Mike (17) im Kader, sind nun nach der Verletzungsrückkehr von Konrad Laimer alle A-Spieler einsatzbereit, was folglich dazu führt, dass nicht alle einen Platz im Spieltagskader ergattern können.

So entschied sich Kompany gegen Hoffenheim neben seiner Startaufstellung um Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz und Harry Kane für Lennart Karl, Jamal Musiala, Hiroki Ito, Nicols Jackson, Konrad Laimer, Jonas Urbig, Raphael Guerreiro, Tom Bischof sowie Leon Goretzka auf der Ersatzbank. Obwohl Min-Jae also fit und einsatzbereit gewesen wäre, gab es keinen Platz mehr für ihn.