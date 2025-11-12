Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive offenbar in der Premier League bei Nottingham Forest fündig geworden.
Erste Gespräche fanden wohl schon statt! VfB Stuttgart hat angeblich Nachfolger für Nick Woltemade gefunden
Kalimuendo bei Nottingham noch immer ohne Tor
Informationen von Sky Sport zufolge, zeigen die Schwaben Interesse an einem Transfer von Arnaud Kalimuendo. Der Franzose wechselte erst im zurückliegenden Sommer von Stade Rennes auf die Insel, bei den Tricky Trees kommt er bislang aber überhaupt noch nicht in den Tritt.
So stehen nach wettbewerbsübergreifend neun Pflichtspielen für Nottingham noch immer null Tore und null Assists zu Buche, weshalb man bei Forest mit dem Gedanken spiele, den 23-Jährigen im nahenden Winter-Transferfenster schon wieder ziehen zu lassen.
Stuttgart ist auf der Gegenseite händeringend auf der Suche nach personellen Verstärkungen für das Sturmzentrum. Nach dem Last-Minute-Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United im Sommer stehen mit dem derzeit verletzten Ermedin Demirovic und Deniz Undav lediglich zwei Optionen für die Neun zur Verfügung.
Wen holt der VfB Stuttgart als Woltemade-Ersatz?
Vor allem bei Undav zeigte die Formkurve zuletzt wieder nach oben - mit wichtigen Tore sorgte er unter anderem für Siege gegen Mainz, Feyenoord und Augsburg, bis zur Rückkehr von Demirovic ist er im Sturmzentrum allerdings Alleinunterhalter.
Mit dem Berater-Team von Kalimuendo soll es erste Gespräche gegeben haben. Der 23-Jährige ist vertraglich noch bis 2030 an Nottingham gebunden, ein Transfer fällt und steht also aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Ablöseforderungen des PL-Klubs.
Als weitere Optionen für den VfB gelten Esteban Lepaul von Stade Rennes sowie Nationalstürmer Niclas Füllkrug, der bei West Ham United mit einem zeitnahen Abschied liebäugeln soll.
Arnaud Kalimuendo: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 9
- Tore: 0
- Assists: 0
- Vertrag bei Nottingham bis: 2030