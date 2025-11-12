Erste Gespräche fanden wohl schon statt! VfB Stuttgart hat angeblich Nachfolger für Nick Woltemade gefunden

Informationen von Sky Sport zufolge, zeigen die Schwaben Interesse an einem Transfer von Arnaud Kalimuendo. Der Franzose wechselte erst im zurückliegenden Sommer von Stade Rennes auf die Insel, bei den Tricky Trees kommt er bislang aber überhaupt noch nicht in den Tritt.

So stehen nach wettbewerbsübergreifend neun Pflichtspielen für Nottingham noch immer null Tore und null Assists zu Buche, weshalb man bei Forest mit dem Gedanken spiele, den 23-Jährigen im nahenden Winter-Transferfenster schon wieder ziehen zu lassen.

Stuttgart ist auf der Gegenseite händeringend auf der Suche nach personellen Verstärkungen für das Sturmzentrum. Nach dem Last-Minute-Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United im Sommer stehen mit dem derzeit verletzten Ermedin Demirovic und Deniz Undav lediglich zwei Optionen für die Neun zur Verfügung.