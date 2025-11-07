Im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die letzten beiden Aufgaben in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und die Slowakei stehen mit Waldemar Anton, Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi vier Spieler von Borussia Dortmund. Dass jedoch Maximilian Beier und Pascal Groß nicht dabei sind, versteht BVB-Trainer Niko Kovac nicht.
Erstaunen bei Niko Kovac! Zwei Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschen den BVB-Coach negativ
Niko Kovac hätte sich über DFB-Nominierungen von Maxi Beier und Pascal Groß gefreut
"Ich bin überrascht, sicherlich wie viele von euch, weil ich denke, er hat es in der Nationalmannschaft und bei uns gut gemacht", sagte Kovac vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger Hamburger SV über Beier und führte aus: "Er hat regelmäßig gespielt - auch wie Pascal (Groß). Er hat in den letzten Wochen auch sehr viel mehr gespielt als vielleicht vor der ersten Länderspielpause. Von daher bin ich erneut überrascht. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn die beiden dabei gewesen wären, weil sie haben es auch verdient. Unter dem Strich hat es der Nationaltrainer dann aber so entschieden."
Groß, der auf 16 Länderspiele kommt, war auch bereits in der vergangenen Länderspielpause im Oktober, als es gegen Luxemburg und Nordirland ging, nicht dabei. Beier (sieben Länderspiele) dagegen schon. Allerdings fehlte er ursprünglich während der Abstellungsphase zuvor im September im Kader, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Beier dann für den verletzten Niclas Füllkrug nach.
Niko Kovac vor Spiel beim HSV: "Wird sehr intensiv und schwierig"
Mit Blick auf die Aufgabe beim HSV hat Kovac derweil die Spieler der Borussia im Vorfeld des sechsten Auswärtsspiels innerhalb dreier kräftezehrender Wochen gewarnt. Es sei wichtig, "nach dem Champions-League-Spiel mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen", sagte Kovac: "Aber es wird sehr intensiv und schwierig. Uns erwartet ein heißer Tanz. Wir haben weniger als 72 Stunden Erholung und müssen von der ersten Sekunde an da sein."
Am Mittwoch hatte der BVB in der Königsklasse bei Manchester City beim 1:4 eine klare Niederlage kassiert. Das englische Spitzenteam mit dem Doppeltorschützen Phil Foden und dem früheren Dortmunder Erling Haaland hatte Dortmund klar die Grenzen aufgezeigt.
Insbesondere die "Passqualität" des Gegners sei "sehr viel besser" gewesen, sagte Kovac und meinte damit "Schärfe, Genauigkeit, Annahme und Mitnahme". Der Schlüssel zum Erfolg sei "Wiederholung", denn "je weiter man nach oben kommt, desto mehr ist das Detail von entscheidender Bedeutung".
BVB vor Duell beim HSV: Niklas Süle kann wieder spielen
Ob Julian Brandt in Hamburg dabei ist, werde das Abschlusstraining am Freitag zeigen. Ramy Bensebaini habe leichte Beschwerden am Rücken, dafür sei Niklas Süle wieder einsatzfähig.
"Wir hatten wirklich viele Auswärtsspiele", sagte Kovac: "Aber das ist keine Entschuldigung, wir haben einen breiten und guten Kader." Jeder Spieler sei auf seine Minuten gekommen und wichtig für die Mannschaft.
Der Kader des DFB-Teams in der Übersicht
- TOR: Noah Atubolu, Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel
- DEFENSIVE: Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw
- OFFENSIVE: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Jonathan Burkardt, Said El Mala, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamie Leweling, Leroy Sane, Kevin Schade, Florian Wirtz, Nick Woltemade