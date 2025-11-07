Erstaunen bei Niko Kovac! Zwei Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschen den BVB-Coach negativ

"Ich bin überrascht, sicherlich wie viele von euch, weil ich denke, er hat es in der Nationalmannschaft und bei uns gut gemacht", sagte Kovac vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger Hamburger SV über Beier und führte aus: "Er hat regelmäßig gespielt - auch wie Pascal (Groß). Er hat in den letzten Wochen auch sehr viel mehr gespielt als vielleicht vor der ersten Länderspielpause. Von daher bin ich erneut überrascht. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn die beiden dabei gewesen wären, weil sie haben es auch verdient. Unter dem Strich hat es der Nationaltrainer dann aber so entschieden."

Groß, der auf 16 Länderspiele kommt, war auch bereits in der vergangenen Länderspielpause im Oktober, als es gegen Luxemburg und Nordirland ging, nicht dabei. Beier (sieben Länderspiele) dagegen schon. Allerdings fehlte er ursprünglich während der Abstellungsphase zuvor im September im Kader, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Beier dann für den verletzten Niclas Füllkrug nach.