Erst die WM mit Deutschland und dann ein Transfer für 60 Millionen Euro? Hohe Ablöseforderung für DFB-Kicker enthüllt

Die Krux für Brentford: Eigentlich möchten die Verantwortlichen Schade unbedingt halten, da er mit seiner Schnelligkeit, seiner Kreativität und seinem guten Torabschluss in vielen Spielen den Unterschied ausmachen kann. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde berichtet, dass Tottenham Hotspur ein Auge auf den Flügelspieler geworfen habe - das Interesse des Klubs soll sich nun weiter intensiviert haben.

Dass für den Brentford-Stürmer mittlerweile Summen in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro gehandelt werden, ist aufgrund seiner Leistungen und den heutigen Zuständen auf dem Transfermarkt nachvollziehbar. Sein Vertrag beim FC läuft noch bis zum Jahre 2028. Bei den Hotspur träfe Schade auf einen seiner größten Förderer. Unter dem jetzigen Tottenham-Trainer Thomas Frank schaffte Schade in der vergangenen Saison in Brentford den endgültigen Durchbruch.