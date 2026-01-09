Kevin Schade könnte den FC Brentford nach der Weltmeisterschaft 2026 verlassen. Wie Sky berichtet, soll ein möglicher Transfer des Offensivspielers dem Premier-League-Klub bis zu 60 Millionen Euro Ablöse einbringen.
Erst die WM mit Deutschland und dann ein Transfer für 60 Millionen Euro? Hohe Ablöseforderung für DFB-Kicker enthüllt
Die Krux für Brentford: Eigentlich möchten die Verantwortlichen Schade unbedingt halten, da er mit seiner Schnelligkeit, seiner Kreativität und seinem guten Torabschluss in vielen Spielen den Unterschied ausmachen kann. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde berichtet, dass Tottenham Hotspur ein Auge auf den Flügelspieler geworfen habe - das Interesse des Klubs soll sich nun weiter intensiviert haben.
Dass für den Brentford-Stürmer mittlerweile Summen in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro gehandelt werden, ist aufgrund seiner Leistungen und den heutigen Zuständen auf dem Transfermarkt nachvollziehbar. Sein Vertrag beim FC läuft noch bis zum Jahre 2028. Bei den Hotspur träfe Schade auf einen seiner größten Förderer. Unter dem jetzigen Tottenham-Trainer Thomas Frank schaffte Schade in der vergangenen Saison in Brentford den endgültigen Durchbruch.
- Getty Images Sport
Kevin Schade gelingt Historisches in der Premier League
In 38 Premier-League-Spielen erzielte der 23 Jahre junge Tempodribbler starke elf Tore. In der Folge hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Schade erstmals seit 2023 wieder für die Nationalmannschaft berufen.
Frank war es, der Schade im Januar 2023 vom SC Freiburg in die Premier League lotste - nach gerade einmal 36 Bundesligaeinsätzen für die Breisgauer. 25 Millionen Euro blätterten die Bees für das deutsche Juwel damals hin.Es folgte jedoch eine lange Leidenszeit für Schade, eine schwere Adduktorenverletzung kostete Schade nahezu die gesamte Spielzeit 2023/24. Doch er meldete sich eindrucksvoll zurück. In 23 Pflichtspielen dieser Saison für die "Bees" kommt der 24-Jährige bislang auf sechs Treffer und drei Assists. Außerdem ist Schade der erste deutsche Profi, der auf der Insel zwei Dreierpacks verbuchte.
Kevin Schade: Seine bisherigen Stationen und Statistiken
- FC Brentford (97 Spiele, 20 Tore, 8 Vorlagen)
- SC Freiburg (36 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen)