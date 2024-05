Christian Pulisic von der AC Mailand bereitete im letzten Saisonspiel ein weiteres Tor vor - und erreicht damit eine historische Marke.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Christian Pulisic verpasste mit der AC Mailand am Samstagabend trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung einen Heimsieg am letzten Spieltag der Serie-A-Saison. Mit 3:3 trennten sich die Rossoneri vom Tabellenletzten US Salernitana. In der 77. Minute bereitete der ehemalige Dortmunder das zwischenzeitliche 3:1 von Davide Calabria für die Hausherren vor. Mit diesem Assist gesellte sich Pulisic auf eine Stufe mit einer Mailänder Vereinslegende.