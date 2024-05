Zweite Saison in der Premier League, zum zweiten Mal der beste Torjäger: Erling Haaland staubt neben dem Meistertitel auch die Torjägerkrone ab.

Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland ist zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig der Premier League geworden. Das steht seit dem letzten Spieltag am Sonntag fest, an dem sich Haaland und Co. mit einem 3:1-Sieg gegen West Ham zum vierten Mal am Stück zum englischen Meister krönten.