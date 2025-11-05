Erinnert an große WM-Erfolge! DFB stellt neues Heimtrikot vor

Kein Wunder, dass es Jürgen Klinsmann "sehr, sehr gut" gefällt. Auch beim damaligen Stürmer und späteren Bundestrainer ruft das Trikot, das der DFB am Mittwoch mit Partner adidas präsentierte, "ein bisschen Erinnerungen an die WM 1990 wach". Zugleich strahle es Selbstvertrauen aus. Klinsmann wünscht sich, dass seine Erben darin "der Welt zeigen: 'Hey, wir sind wieder da!'"

Auch bei der aktuellen DFB-Generation kommt das Dress, das zudem eine kleine Reminiszenz an die letzte USA-WM 1994 ist, gut an. "Ich fand selten ein Trikot cooler", sagte Nick Woltemade und ergänzte: "Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön retro. Ich finde es weltklasse und freue mich darauf, bald darin zu spielen."