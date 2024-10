Manchester United hat Simone Inzaghi offenbar den Trainerposten angeboten, dieser habe aber abgelehnt. Das berichtet der Journalist Tancredi Palmeri.

United steckt unter Trainer Erik ten Hag in der Krise. In der Premier League liegen die Red Devils nur auf Platz 13. Zuletzt setzte es vier sieglose Pflichtspiele hintereinander. Am vergangenen Sonntag verlor United 0:3 gegen Tottenham Hotspur. Am Donnerstag folgte ein 3:3 in der Europa League gegen den FC Porto.