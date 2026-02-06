Lothar Matthäus macht sich trotz der Mini-Flaute keine Sorgen um den FC Bayern. Allerdings warnt er den Tabellenführer vor dem Spitzenspiel gegen 1899 Hoffenheim in der Bundesliga vor dem kommenden Gegner.
"Ergebnisse sind kein Zufall": Lothar Matthäus schwärmt von der "positivsten Überraschung der Saison"
Bei Sky lobte der Rekordnationalspieler und Ex-FCB-Kapitän die Kraichgauer über den Klee: "Hoffenheim ist für mich die positivste Überraschung der Saison. Ihre Ergebnisse sind kein Zufall, sondern das Produkt von harter Arbeit, Leistung und Qualität. Sie spielen einen offensiven, mutigen Fußball, bei dem das Zuschauen Spaß macht. Das erinnert mich an ihre Aufstiegssaison."
In besagter Spielzeit 2008/09 trumpfte die TSG als Neuling im deutschen Oberhaus unter Ralf Rangnick groß auf, wurde Herbstmeister und beendete die Spielzeit auf dem siebten Platz.
Aktuell belegt Hoffenheim mit neun Zählern Rückstand auf den FCB den dritten Rang und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für die Champions League machen. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer ist seit sieben Spielen unbesiegt und hat die vergangenen fünf Partien allesamt erfolgreich bestritten.
- AFP
Matthäus glaubt nicht an ein dauerhaftes Schwächeln des FC Bayern
Die Bayern ließen dagegen zuletzt national Federn, kamen gegen Aufsteiger HSV nicht über ein 2:2 hinaus und kassierten gegen den FC Augsburg eine überraschende Heimniederlage (1:2). "Probleme in der Defensive" hat Matthäus dabei ausgemacht, "besonders, wenn der Gegner mit schnellem Umschaltspiel und über die Flügel mutig nach vorne stößt".
Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund beträgt sechs Zähler. Dass die lange Zeit so souveränen Bayern auf dem Weg zum nächsten Titel noch wackeln, glaubt Matthäus aber nicht: "Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen."
Vielmehr sieht er im anstrengenden Pensum der letzten Zeit einen wesentlichen Faktor für den kleinen Durchhänger: "Die Pause im Sommer war durch die Klub-WM verkürzt, die vergangenen Monate waren anstrengend, zuletzt hatten sie mehrere englische Wochen." Rechtzeitig vor dem Hoffenheim-Spiel hätten die Roten aber wieder durchatmen und "an Feinheiten arbeiten" können. Matthäus' Urteil: "Wenn ihre Akkus wieder richtig aufgeladen sind, glaube ich, dass die Bayern wieder zu sich finden werden."
Das Spitzenspiel der Bundesliga steigt am Sonntag um 17.30 Uhr in der Allianz Arena.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus:
- Manuel Neuer (Tor, 39 Jahre)
- Sven Ulreich (Tor, 37 Jahre)
- Dayot Upamecano (Abwehr, 27 Jahre)
- Raphael Guerreiro (Abwehr, 31 Jahre)
- Leon Goretzka (Mittelfeld, 30 Jahre)