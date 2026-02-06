"Ergebnisse sind kein Zufall": Lothar Matthäus schwärmt von der "positivsten Überraschung der Saison"

Bei Sky lobte der Rekordnationalspieler und Ex-FCB-Kapitän die Kraichgauer über den Klee: "Hoffenheim ist für mich die positivste Überraschung der Saison. Ihre Ergebnisse sind kein Zufall, sondern das Produkt von harter Arbeit, Leistung und Qualität. Sie spielen einen offensiven, mutigen Fußball, bei dem das Zuschauen Spaß macht. Das erinnert mich an ihre Aufstiegssaison."

In besagter Spielzeit 2008/09 trumpfte die TSG als Neuling im deutschen Oberhaus unter Ralf Rangnick groß auf, wurde Herbstmeister und beendete die Spielzeit auf dem siebten Platz.

Aktuell belegt Hoffenheim mit neun Zählern Rückstand auf den FCB den dritten Rang und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für die Champions League machen. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer ist seit sieben Spielen unbesiegt und hat die vergangenen fünf Partien allesamt erfolgreich bestritten.