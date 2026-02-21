Er zog sich verzweifelt das Trikot über den Kopf! Topstar des FC Bayern München gegen Frankfurt schwer verletzt?

Was war passiert? Kurz nach Wiederanpfiff blieb Davies nach einem Zweikampf mit Frankfurts Mahmoud Dahoud auf dem Rasen sitzen. Mitglieder aus dem medizinischen Stab der Bayern behandelten ihn kurz, während mehrere Mitspieler besorgt drumherum standen.

Beim Aufstehen, um den Platz zu verlassen, wirkte Davies sehr niedergeschlagen und zog sich verzweifelt das Trikot über seinen Kopf. Auch die Teamkollegen um Jamal Musiala, Harry Kane und Michael Olise, die den 25-Jährigen trösteten, sahen ziemlich besorgt aus.

In der 50. Minute verließ Davies dann den Platz, für ihn kam Hiroki Ito ins Spiel. Erste Einschätzungen zur Schwere der Verletzung sowie möglicherweise schon eine Diagnose dürften in den Stunden nach Schlusspfiff erwartet werden.