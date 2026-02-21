Bayern Münchens Alphonso Davies könnte die nächste längere Verletzungspause drohen. Der Linksverteidiger musste im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.
Er zog sich verzweifelt das Trikot über den Kopf! Topstar des FC Bayern München gegen Frankfurt schwer verletzt?
FC Bayern München: Alphonso Davies und Co. wirkten sehr besorgt
Was war passiert? Kurz nach Wiederanpfiff blieb Davies nach einem Zweikampf mit Frankfurts Mahmoud Dahoud auf dem Rasen sitzen. Mitglieder aus dem medizinischen Stab der Bayern behandelten ihn kurz, während mehrere Mitspieler besorgt drumherum standen.
Beim Aufstehen, um den Platz zu verlassen, wirkte Davies sehr niedergeschlagen und zog sich verzweifelt das Trikot über seinen Kopf. Auch die Teamkollegen um Jamal Musiala, Harry Kane und Michael Olise, die den 25-Jährigen trösteten, sahen ziemlich besorgt aus.
In der 50. Minute verließ Davies dann den Platz, für ihn kam Hiroki Ito ins Spiel. Erste Einschätzungen zur Schwere der Verletzung sowie möglicherweise schon eine Diagnose dürften in den Stunden nach Schlusspfiff erwartet werden.
Erst im Dezember nach Kreuzbandriss zurückgekehrt: Droht Alphonso Davies die nächste Zwangspause?
Für Davies wäre eine neuerliche Verletzung besonders bitter, da er sich gerade erst nach einer langen Zwangspause zurück gekämpft hat. Von Ende März an war er knapp neun Monate lang ausgefallen, nachdem er sich bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.
Erst im Dezember hatte er im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon sein Comeback gefeiert und war danach zunächst langsam wieder herangeführt worden. Zuletzt beorderte Trainer Vincent Kompany Davies vermehrt in die Startelf, der Linksfuß tat sich dabei aber nach der langen Pause noch merklich schwer, seinen Rhythmus zu finden.
