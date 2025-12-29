Er wurde zum Shootingstar der Bundesliga! Youngster steigerte seine Followerschaft bei Social Media um irre 658 Prozent

Zwischen dem Ende der Sommer-Transferperiode und dem Beginn der Winterpause sorgten die Bayern-Profis für das mit Abstand größte Follower-Wachstum sämtlicher Bundesliga-Spieler auf Instagram. Das ergab eine Analyse der Influencer-Agentur Netzschreier.

Demnach kommen die Spieler des FC Bayern bis zur Winterpause zusammengerechnet auf 2,29 Millionen neue Instagram-Follower. Mit deutlichem Abstand folgen die Spieler von Borussia Dortmund (376.088) sowie RB Leipzig (173.916).