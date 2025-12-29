YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

Er wurde zum Shootingstar der Bundesliga! Youngster steigerte seine Followerschaft bei Social Media um irre 658 Prozent

Die Bayern-Stars dominieren nicht nur die Bundesliga, sondern auch Instagram. Auch ein Leipziger legt ordentlich zu.

In der Bundesliga geben die Stars von Rekordmeister Bayern München sportlich den Ton an, und auch in den Sozialen Medien sind Michael Olise und Co. das Maß der Dinge.

  • Zwischen dem Ende der Sommer-Transferperiode und dem Beginn der Winterpause sorgten die Bayern-Profis für das mit Abstand größte Follower-Wachstum sämtlicher Bundesliga-Spieler auf Instagram. Das ergab eine Analyse der Influencer-Agentur Netzschreier.

    Demnach kommen die Spieler des FC Bayern bis zur Winterpause zusammengerechnet auf 2,29 Millionen neue Instagram-Follower. Mit deutlichem Abstand folgen die Spieler von Borussia Dortmund (376.088) sowie RB Leipzig (173.916).

  • An der Spitze der Einzelwertung steht Michael Olise. Der Franzose gewann in seiner zweiten Saison beim FC Bayern 609.877 neue Follower und erreicht mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen auf Instagram. Dahinter folgen Shootingstar Lennart Karl (452.172) sowie Teamkollege Luis Díaz (321.388).

    Beim prozentualen Wachstum liegt der Leipziger Neuzugang Yan Diomande an der Spitze des Rankings. Der Offensivspieler steigerte seine Followerschaft von 14.324 auf 108.642, was einem Zuwachs von 658 Prozent entspricht.

