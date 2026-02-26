Goal.com
Live
Sesko CarrickIMAGO / Pro Sports Images
Johann Spiegler

Er wurde zum "schlechtesten Transfer des Sommers" gewählt: Ein verschmähter Top-Star wird zum Sinnbild des neuen Manchester United

Trainer Michael Carrick hat es geschafft, seinen Spielern bei Manchester United wieder Selbstvertrauen einzuhauchen. Zu sehen ist das sinnbildlich an der Entwicklung eines früheren Bundesligastars, der schon früh verschmäht wurde.

Es ist schon eine tragisch-komische Lage, in der sich Frank Illet befindet. Seit dem 5. Oktober des Jahres 2024 war der Kult-Fan von Manchester United nicht mehr beim Friseur. Er ist damals die Wette eingegangen, sich die Mähne erst wieder abrasieren zu lassen, wenn sein Verein fünf Spiele am Stück gewinnt – selbst der BVB hat ihn nach dem 1:1 gegen West Ham United, als der fünfte Erfolg in Serie vergeigt wurde, aufs Korn genommen.

Doch die Geschichte um Illet hat auch eine andere Seite: Dass der langhaarige Fan überhaupt wieder daran denken kann, vielleicht bald zum Friseur zu dürfen, liegt überwiegend an zwei Faktoren. Erstens hat Interimstrainer Michael Carrick die Mannschaft durch einfache Maßnahmen und viel Kommunikation stabilisiert. Und zweitens strahlt Benjamin Sesko endlich Torgefahr aus. Auch wenn er zuletzt nicht über eine Joker-Rolle hinauskam, bescherte er seinem Verein durch seine Treffer alleine in den vergangenen vier Partien sieben Punkte, zuletzt erzielte er das Siegtor gegen den FC Everton.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    Sesko wird beim Manchester United zum Edeljoker und Punktelieferanten

    "Ich verstehe, warum alle darüber reden und eine große Sache daraus machen, aber ich habe ein wirklich gutes Verhältnis zu Ben", erklärte Carrick, nachdem sein Super-Joker im zähen Spiel gegen die Toffees knapp 20 Minuten vor dem Ende zum entscheidenden 1:0 vollstreckte. Es war eine Szene, die durchaus sinnbildlich für das neue Manchester United unter Carrick steht: In Bedrängnis spielte sich Carricks Elf mit wenigen Kontakten tief in der eigenen Hälfte frei, Bruno Fernandes sah den startenden Bryan Mbeumo und leitete den Konter an. Im gleichen Moment zündete der frische Sesko den Turbo, nahm seinem Kontrahenten bis zum gegnerischen Strafraum gut zwei Meter ab und schob die Kugel lässig ins rechte untere Eck.

    "Ich habe kein Problem mit Ben und er hat auch kein Problem mit mir. Er möchte natürlich spielen, aber ich kann ihn nicht genug dafür loben, wie er sich verhält, wie viel Arbeit er investiert und mit welcher Einstellung er wieder auf den Platz geht und seine Leistung bringt", schwärmte der Coach der Red Devils im Nachgang über den 22-Jährigen. 

    In seinen letzten sieben Einsätzen hat der Slowene sechsmal getroffen – überwiegend enorm wichtige Tore. Das alles mit dem Hintergrund, dass Sesko von vielen Experten schon mehrmals abgeschrieben wurde. Der für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig gekommene Sesko war in einer anonymen Umfrage von The Athletic im vergangenen Oktober etwa von Spielerberatern zum schlechtesten Transfer des Sommers gewählt worden.

    • Werbung
  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Michael Carrick adelt Sesko: "Er hat riesige Schritte gemacht!"

    Noch emotionaler als das Tor am Montag gegen Everton war Seskos Siegtreffer beim 3:2 gegen den FC Fulham. Nachdem die Gäste in der 91. Minute den Ausgleich erzielt hatten, antwortete der formstarke Stürmer beinahe in Gerd-Müller-Manier: Einen Pass von Fernandes in den Rückraum des Sechzehners stoppte Sesko und versenkte den Ball aus der Drehung perfekt im rechten Winkel. 

    Für Carrick keine Überraschung: "Wir haben einige wirklich gute Gespräche geführt, und er ist in einer sehr guten Verfassung. Ein Teil unserer Aufgabe ist es, ihn bei seiner Entwicklung zu unterstützen und ihn als Spieler weiterzubringen. Manchmal sind das kleine Schritte, manchmal sind es größere Schritte, und in letzter Zeit hat er einige riesige Schritte gemacht. Das ist großartig zu sehen."

    Die Fähigkeit, konstruktiv und empathisch zu kommunizieren, scheint ein wesentliches Merkmal des neuen Trainers, der sich schon als Spieler in Manchester seine Sporen verdient hat, zu sein. Das unterscheidet ihn vom geschassten Ruben Amorim. Letzterer hatte Anfang Januar als Manchester-Coach ausgedient und seit der Übernahme Carricks stehen fünf Siege aus sechs Spielen zu Buche. United befindet sich auf Tabellenplatz vier und mitten im Kampf um die direkte Qualifikation um die Champions League. 

    Der 44-Jährige hat nicht nur die Herkulesaufgabe bewältigt, zum Amtsauftakt gleich mal Manchester City zu dominieren (2:0) und den FC Arsenal niederzuringen (3:2). Er hat von Tag eins an Pragmatismus an den Tag gelegt, auf eine Viererkette umgestellt, der Mannschaft Konterstärke eingeimpft und Youngstern wie Kobbie Mainoo einen wiedererstarkten Casemiro in passender Rolle zur Seite gestellt.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    Carrick bei Manchester United: Langfristiger Wandel nach einem Jahrzehnt der Irrwege?

    Ein weiteres Beispiel für das neue Selbstvertrauen bei den Red Devils ist neben Sesko oder dem ebenfalls bestens aufgelegten Mbeumo auch Senne Lammens. Der belgische Torhüter, der zu Saisonbeginn von Royal Antwerpen verpflichtet worden war, ist mittlerweile der absolute Ruhepol im Kasten der Carrick-Elf. Auch gegen Everton hielt der 23-Jährige den Sieg fest. "Der Torwart war einfach brillant", musste Everton-Trainer David Moyes feststellen. 

    Durch seine Ruhe und Gelassenheit – besonders bei den mittlerweile für Schlussmänner so unangenehmen Standards – weckt er bereits Erinnerungen an Manchester-Legende Edwin van der Sar. "Ich möchte sie nicht miteinander vergleichen, weil ich denke, dass das Senne gegenüber nicht fair wäre. Aber es gibt definitiv Ähnlichkeiten", sagte Carrick und verglich sie doch. 

    Es stellt sich nun die Frage, wohin dieser deutliche Aufwärtstrend die Red Devils unter Carrick noch führen kann. Denn eine gute Phase über ein bis zwei Monate kann nicht darüber hinwegtäuschen, auf welchem Irrweg Manchester United sich während des vergangenen Jahrzehnts befunden hat.

    In zwölf Jahren wurden elf Trainer verschlissen und allein in den vergangenen fünf Jahren bezahlte der Verein über eine Milliarde Euro für neue Spieler. TV-Experte Christoph Kramer nannte das Handeln des Vereins in diesem Zusammenhang zuletzt "einmalig schlecht". Mit Ole Gunnar Solskjaer hat es bereits einmal ein Ex-Spieler der Red Devils geschafft, als Interimstrainer zu überzeugen (acht Siege am Stück) – doch das Projekt scheiterte letztlich ebenfalls.

    Sollte das Management mit Carrick, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, verlängern? Das dürften die nächsten Wochen zeigen, auch wenn seine Mannschaft im Jahr 2026 die bislang erfolgreichste der gesamten Premier League ist. Zunächst sollte der Verein daran interessiert sein, kleine Schritte zu gehen. Möglicherweise kann Sesko als Sinnbild des Aufwärtstrends den schweren Rucksack des schlechtesten Sommertransfers immer mehr ablegen. Und möglicherweise darf Frank Illet noch vor dem Sommer zum Hairstylisten. Er selbst ist sich sicher: "Die Frisur ist bald weg."

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
0