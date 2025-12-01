Er würde mit einem Wunschspieler von Xabi Alonso konkurrieren! Macht Real Madrid einen deutschen Shooting-Star zu einem Rekord-Transfer?

Browns Vertrag bei der SGE läuft noch bis 2030, allerdings sei man sich intern bei der Eintracht "zu 100 Prozent sicher", dass er den Klub im kommenden Sommer verlassen wird. Sollte ein Klub die geforderte Ablöse zahlen, würde dies Brown zum teuersten deutschen Verteidiger machen. Das ist aktuell noch Shkodran Mustafi, für dessen Dienste der FC Arsenal einst 41 Millionen Euro an den FC Valencia überwies.

Dass Brown in der Fußballwelt seine Fußspuren hinterlassen wird, prognostizierte jüngst auch Sportdirektor Markus Krösche. "Er ist schlau und spielintelligent, hat eine tolle Technik und ist sehr schnell. Und all das ist nötig, um eine große Karriere vor sich zu haben", sagte Krösche.

Brown wurde in der Jugend von Jahn Regensburg und des 1. FC Nürnberg ausgebildet. In der Saison 2022/23 schaffte er den Sprung zu den Profis der Clubberer. Zum Jahreswechsel 2024 schlug die Eintracht zu und bezahlte drei Millionen Euro an Nürnberg, ließ Brown jedoch noch ein halbes Jahr auf Leihbasis in der 2. Liga reifen.

In seiner ersten Bundesliga-Saison glänzte er dann mit zehn Torbeteiligungen in 26 Spielen und war somit ein nicht unerheblicher Faktor der Hessen auf dem Weg zur ersten Champions-League-Qualifikation über die Bundesliga. Nach einem guten Saisonstart folgte Mitte Oktober der Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann, unter dem Brown in der WM-Qualifikation immerhin zu zwei Kurzeinsätzen kam und sich als Backup von David Raum durchaus Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen darf.