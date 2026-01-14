Rechtsverteidiger Givairo Read von Feyenoord Rotterdam ist offenbar der Top-Kandidat des FC Bayern München, wenn es um eine Verstärkung der Defensive im kommenden Sommer geht.
Er würde ein Planspiel der FCB-Bosse erleichtern: Das ist wohl Bayern Münchens Top-Kandidat für die Defensive
FC Bayern: Soll Josip Stanisic nach Read-Transfer künftig mehr innen spielen?
Einem Bericht der Sport Bild zufolge steht Read beim FCB "ganz oben auf der Liste". Besonders interessant wird der 19-Jährige durch seine Flexibilität, die weitere Transfers auf den Außenverteidigerpositionen unnötig machen würde. Denn: Da Read auch links hinten spielen kann, würde Bayern mit ihm gleich auf zwei Positionen nachrüsten.
Intern würde das laut Sport Bild die Planspiele von FCB-Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund erleichtern, Josip Stanisic künftig häufiger in der Innenverteidigung einzusetzen. Der kroatische Nationalspieler spielt aktuell zumeist auf einer der beiden Außenverteidigerpositionen - je nach Bedarf. Bei einer Read-Verpflichtung könnte der Niederländer diese Rolle einnehmen und Stanisic wäre vermehrt eine zusätzliche Option im Abwehrzentrum.
Dort könnte vor allem dann Bedarf entstehen, wenn Min-jae Kim den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen sollte. Der Südkoreaner ist derzeit hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur Innenverteidiger Nummer drei, gibt sich damit aber wohl noch bis zum Saisonende zunächst zufrieden. Kim sieht an seiner aktuellen Situation auch das Positive, seine Achillessehnenprobleme aus der Vorsaison so mit mehr Ruhe auskurieren zu können, heißt es bei der Sport Bild. Im Sommer werde er seine Lage dann neu bewerten.
- IMAGO / ANP
Givairo Read sprach bereits öffentlich über Interesse von Bayern München
Bayerns Interesse an Read ist derweil keineswegs neu. So wurde der niederländische U21-Nationalspieler in den vergangenen Monaten immer wieder mit den Münchenern in Verbindung gebracht, aufgrund seiner Entwicklung bei Feyenoord zählt er zu den begehrtesten jungen Rechtsverteidigern Europas. Auch der FC Liverpool oder Manchester City sollen bereits bei Read angeklopft haben.
Anfang November ließ der Youngster aufhorchen, als er verriet: "Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist. Aber es lenkt mich nicht ab." Kurz darauf soll Bayern Read im Europa-League-Spiel beim VfB Stuttgart (0:2) beobachtet haben und sei von dem jungen Niederländer sehr angetan gewesen, schrieb Voetbal International.
Read war 2023 vom FC Volendam zu Feyenoord gewechselt, steht in Rotterdam noch bis 2029 unter Vertrag. Die Ablöse bei einem Transfer würde wohl bei 25 bis 30 Millionen Euro liegen.
Givairo Read: Bald Konkurrenzkampf mit Konrad Laimer beim FC Bayern?
Read hatte sich bei Feyenoord vergangene Saison zum Stammspieler aufgeschwungen, auch in der laufenden Spielzeit ist der Teenager bei Trainer Robin van Persie meist gesetzt. Von Ende November bis kurz vor Weihnachten legte ihn eine Oberschenkelverletzung lahm, vergangenes Wochenende feierte er beim 2:2 gegen Heerenveen aber sein Comeback.
Bei Bayern, das Sacha Boey voraussichtlich spätestens im Sommer abgibt, würde sich Read auf seiner angestammten Position hinten rechts mit Konrad Laimer um einen Stammplatz streiten. Der Österreicher könnte künftig aber auch stärker im Mittelfeldzentrum gebraucht werden, hier stehen bei Leon Goretzka die Zeichen auf Abschied aus München.
- Getty Images
Wechselt Givairo Read zum FC Bayern? Seine Zahlen für Feyenoord
- Einsätze: 50
- Tore: 4
- Assists: 11
- Gelbe Karten: 5
- Rote Karten: 2