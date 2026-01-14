Er würde ein Planspiel der FCB-Bosse erleichtern: Das ist wohl Bayern Münchens Top-Kandidat für die Defensive

Einem Bericht der Sport Bild zufolge steht Read beim FCB "ganz oben auf der Liste". Besonders interessant wird der 19-Jährige durch seine Flexibilität, die weitere Transfers auf den Außenverteidigerpositionen unnötig machen würde. Denn: Da Read auch links hinten spielen kann, würde Bayern mit ihm gleich auf zwei Positionen nachrüsten.

Intern würde das laut Sport Bild die Planspiele von FCB-Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund erleichtern, Josip Stanisic künftig häufiger in der Innenverteidigung einzusetzen. Der kroatische Nationalspieler spielt aktuell zumeist auf einer der beiden Außenverteidigerpositionen - je nach Bedarf. Bei einer Read-Verpflichtung könnte der Niederländer diese Rolle einnehmen und Stanisic wäre vermehrt eine zusätzliche Option im Abwehrzentrum.

Dort könnte vor allem dann Bedarf entstehen, wenn Min-jae Kim den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen sollte. Der Südkoreaner ist derzeit hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur Innenverteidiger Nummer drei, gibt sich damit aber wohl noch bis zum Saisonende zunächst zufrieden. Kim sieht an seiner aktuellen Situation auch das Positive, seine Achillessehnenprobleme aus der Vorsaison so mit mehr Ruhe auskurieren zu können, heißt es bei der Sport Bild. Im Sommer werde er seine Lage dann neu bewerten.