Er würde 80 Millionen Euro kosten! Schwächt der FC Bayern München im Fall der Fälle seinen derzeit ärgsten Verfolger aus der Bundesliga?

Potenziell könnte auch der FC Bayern München zu jenen Vereinen gehören, die Lukebas Situation genau im Blick haben. Dem Bericht von Sky zufolge ist FCB-Sportvorstand Max Eberl jedenfalls ein großer Fan des Franzosen, der bei RB konstant auf Top-Level performt und absoluter Stammspieler ist.

Klar ist allerdings, dass ein möglicher Bayern-Wechsel Lukebas nur dann ein ernsthaftes Thema wird, falls Dayot Upamecano den deutschen Rekordmeister verlassen sollte. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus, Gespräche über eine Verlängerung laufen. Eberl betonte zuletzt, dass ein sehr großer Fokus darauf liege, Upamecano weiter an den FCB zu binden.

"Er wäre für uns der interne Königstransfer", sagte Eberl der Sport Bild über Upamecano, an dem Real Madrid Interesse zeigen soll. Möglicherweise ein gefährliches Zeichen für Bayern: Zuletzt berichtete The Athletic, dass die Königlichen von einer Verpflichtung von Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate Abstand nehmen. Umso mehr dürfte Upamecano bei Real ins Zentrum der Aufmerksamkeit für die angestrebte Verstärkung im Abwehrzentrum rücken.