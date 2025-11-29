Innenverteidiger Castello Lukeba von RB Leipzig könnte im kommenden Sommer wohl ein Kandidat für einen teuren Verkauf werden.
Er würde 80 Millionen Euro kosten! Schwächt der FC Bayern München im Fall der Fälle seinen derzeit ärgsten Verfolger aus der Bundesliga?
Castello Lukebas Ausstiegsklausel bei Leipzig sinkt 2027 ab
Wie Sky berichtet, ist in Lukebas bis 2029 datiertem Vertrag beim Tabellenzweiten der Bundesliga eine sehr hohe Ausstiegsklausel verankert. Mittels derer könnte er Leipzig demnach am Saisonende gegen eine Ablösezahlung in Höhe von satten 80 Millionen Euro verlassen.
Finanzstarke Vereine sollen Lukeba laut Sky auf dem Zettel haben und könnten für den 22-Jährigen möglicherweise tief in die Tasche greifen. Für interessierte Klubs aber auch wichtig: Die Ausstiegsklausel sinkt 2027 wohl auf 65 Millionen Euro.
- Getty Images Sport
Falls Dayot Upamecano geht: Bemüht sich der FC Bayern um Castello Lukeba?
Potenziell könnte auch der FC Bayern München zu jenen Vereinen gehören, die Lukebas Situation genau im Blick haben. Dem Bericht von Sky zufolge ist FCB-Sportvorstand Max Eberl jedenfalls ein großer Fan des Franzosen, der bei RB konstant auf Top-Level performt und absoluter Stammspieler ist.
Klar ist allerdings, dass ein möglicher Bayern-Wechsel Lukebas nur dann ein ernsthaftes Thema wird, falls Dayot Upamecano den deutschen Rekordmeister verlassen sollte. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus, Gespräche über eine Verlängerung laufen. Eberl betonte zuletzt, dass ein sehr großer Fokus darauf liege, Upamecano weiter an den FCB zu binden.
"Er wäre für uns der interne Königstransfer", sagte Eberl der Sport Bild über Upamecano, an dem Real Madrid Interesse zeigen soll. Möglicherweise ein gefährliches Zeichen für Bayern: Zuletzt berichtete The Athletic, dass die Königlichen von einer Verpflichtung von Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate Abstand nehmen. Umso mehr dürfte Upamecano bei Real ins Zentrum der Aufmerksamkeit für die angestrebte Verstärkung im Abwehrzentrum rücken.
FC Bayern eine Option? Castello Lukeba plant wohl nächsten Karriereschritt
Für den Fall eines Upamecano-Abgangs wäre Lukeba derweil wohl - auch wegen des hohen Preisschilds für 2026 - bei den Bayern nicht die erste Option. Stattdessen gilt unter anderem Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck, der mit einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrages beim BVB weiterhin zögert, als einer der Top-Kandidaten für den potenziellen Upamecano-Ersatz an der Säbener Straße. Auch Marc Guehi, der Crystal Palace im kommenden Sommer ablösefrei verlassen wird, soll unter genauer Beobachtung des deutschen Meisters stehen.
Lukeba ruft indes wohl noch weitere hochkarätige Klubs auf den Plan, beispielsweise hat Real Madrid angeblich auch ihn im Auge. Bereits im vergangenen Sommer soll Lukeba einen Wechsel zu einem absoluten europäischen Topverein im Kopf gehabt haben, angesichts seiner weiteren Entwicklung in Leipzig scheint er nun umso mehr bereit für den nächsten Karriereschritt.
RB hatte Lukeba 2023 für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet. In der laufenden Saison kam der französische Silbermedaillen-Gewinner von Olympia 2024 in der Bundesliga bisher in elf von zwölf Partien über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Dabei gelang Lukeba ein Tor.
- Getty Images Sport
Castello Lukebas bisherige Leistungsdaten für RB Leipzig
- Einsätze: 84
- Tore: 2
- Assists: 1
- Vertrag bis: 30. Juni 2029
- Angebliche Ausstiegsklausel 2026: 80 Millionen Euro
- Angebliche Ausstiegsklausel 2027: 65 Millionen Euro