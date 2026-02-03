"Die Premier League hat Kevin De Bruyne verloren, aber wir haben Wirtz gewonnen": Fettes Lob für den deutschen Star vom FC Liverpool

"Wirtz wird immer besser. Es besteht kein Zweifel, dass der Junge echte Qualität hat. Die Premier League hat Kevin De Bruyne (ehemals Manchester City; Anm.d.Red.) verloren, aber wir haben Wirtz gewonnen", so Carragher, der den Deutschen im selben Atemzug als einen "besonderen" Spieler bezeichnete.

Er traue Wirtz sogar zu, zu einem der besten Akteure der Liga zu werden. "Ich habe ihn oft beobachtet und darüber nachgedacht, ob er das Niveau von De Bruyne erreichen kann. Wenn ich Wirtz sehe, denke ich, dass er so schön anzusehen sein könnte wie David Silva (ehemals Manchester City; Anm.d.Red.). Er hat fast ein bisschen von beidem."

Carragher war in der Vergangenheit eher als Kritiker denn als Fan des 22-Jährigen aufgefallen. Im vergangenen Herbst etwa forderte er, dass Liverpool-Trainer Arne Slot den Sommer-Neuzugang aus der Mannschaft streichen müsse. "Im Moment denke ich nicht, dass die Balance im Team stimmt, und der offensichtlichste Fall ist Florian Wirtz", hieß es damals.