In seiner Expertenrolle bei Sky Sports erklärte der 38-fache englische Nationalspieler, dass Wirtz sich immer besser an die Bedingungen in der Premier League anpasse und Liverpool mittlerweile eine echte Hilfe sei.
"Die Premier League hat Kevin De Bruyne verloren, aber wir haben Wirtz gewonnen": Fettes Lob für den deutschen Star vom FC Liverpool
"Wirtz wird immer besser. Es besteht kein Zweifel, dass der Junge echte Qualität hat. Die Premier League hat Kevin De Bruyne (ehemals Manchester City; Anm.d.Red.) verloren, aber wir haben Wirtz gewonnen", so Carragher, der den Deutschen im selben Atemzug als einen "besonderen" Spieler bezeichnete.
Er traue Wirtz sogar zu, zu einem der besten Akteure der Liga zu werden. "Ich habe ihn oft beobachtet und darüber nachgedacht, ob er das Niveau von De Bruyne erreichen kann. Wenn ich Wirtz sehe, denke ich, dass er so schön anzusehen sein könnte wie David Silva (ehemals Manchester City; Anm.d.Red.). Er hat fast ein bisschen von beidem."
Carragher war in der Vergangenheit eher als Kritiker denn als Fan des 22-Jährigen aufgefallen. Im vergangenen Herbst etwa forderte er, dass Liverpool-Trainer Arne Slot den Sommer-Neuzugang aus der Mannschaft streichen müsse. "Im Moment denke ich nicht, dass die Balance im Team stimmt, und der offensichtlichste Fall ist Florian Wirtz", hieß es damals.
- Getty Images
Florian Wirtz legt schwachen Start beim FC Liverpool hin
In der Tat legte Wirtz bei den Reds einen schwachen Saisonstart hin - vor allem in der Premier League musste er lange Zeit auf seine erste Torbeteiligung warten. Mittlerweile scheint der deutsche Nationalspieler aber angekommen.
In wettbewerbsübergreifend 32 Einsätzen gelangen ihm sechs Tore und acht Assists. Nachdem er von Trainer Arne Slot zwischenzeitlich aus der Startelf genommen wurde und sich mit einer Jokerrolle zufrieden geben musste, stand er in den letzten Spielen jedes Mal von Beginn an auf dem Platz.
Vor allem im Zusammenspiel mit Ex-Frankfurter und Doppelpacker Hugo Ekitike glänzt Wirtz. Wettbewerbsübergreifend legten sich die Offensiv-Youngster schon sechs Tore gegenseitig auf, was laut BBC in der Premier League einzigartig ist. Beide kommen der Wunschvorstellung von Slot immer näher, "alle drei Tage auf dem Top-Level und in höchster Intensität zu spielen".
Florian Wirtz: Leistungsdaten für den FC Liverpool
Spiele 32 Tore 6 Assists 8 Einsatzminuten 2.307
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.