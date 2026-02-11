Er will so sein wie N’Golo Kante und könnte Leon Goretzka beerben: Landet der FC Bayern einen Transfercoup mit vier Jahren Verspätung?

Es spricht für seine mentale Stärke, wie Aseko seine Leidenszeit abgeschüttelt hat. Bayern signalisierte ihm derweil, trotz der Verletzungsprobleme weiterhin an ihn zu glauben, stattete den damals 18-Jährigen im Mai 2024 mit einem Profivertrag aus. Vertrauen, das sich nun zwei Jahre später auszahlen könnte. Denn seither ging es für Aseko meist konstant bergauf.

Er durfte regelmäßig mit dem A-Team an der Säbener Straße trainieren, machte sich zudem mit guten Leistungen für Bayerns zweite Mannschaft in der Regionalliga in der ersten Saisonhälfte 2024/25 für andere Profiklubs interessant. Hannover erhielt den Zuschlag, lieh das Mittelfeldtalent Anfang Februar 2025 für eineinhalb Jahre aus. "Er hat bereits trotz seines jungen Alters eine sehr reife und seriöse Spielweise, agiert auf dem Platz aber gleichzeitig mit einer angenehmen Unbeschwertheit", fasste Hannovers damaliger Sportdirektor Marcus Mann (jetzt bei RB Salzburg) eine bemerkenswerte Mischung in Asekos Spiel zusammen.

96 führte die Leihgabe zunächst über seine zweite Mannschaft heran, die damals noch in der 3. Liga spielte. Erstmals eine Etage höher durfte Aseko am letzten Spieltag der Vorsaison ran – ausgerechnet beim 1:1 im Auswärtsspiel bei Hertha BSC, in seiner Heimatstadt Berlin. "Es hat sich erst etwas surreal angefühlt - ich konnte es kaum glauben", sagte Aseko, der gut 20 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. "Meine Familie und meine ganzen Freunde waren im Olympiastadion, haben zugeguckt und mich unterstützt. Es war ein super schönes Gefühl. Da habe ich mich direkt wohlgefühlt."

Ähnlich gut dürfte sich Aseko rund zweieinhalb Monate später gefühlt haben. Anfang August erzielte er beim Saisonauftakt in Liga zwei das goldene Tor bei Hannovers 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern und hatte das einer seiner großen Stärken zu verdanken: Seinem ersten Kontakt. Herausragend schnell legte er sich ein scharfes und nicht einfach zu verarbeitendes Zuspiel im Strafraum mit links genau so zurecht, dass er mit dem zweiten Kontakt mit rechts präzise ins lange Eck abschließen konnte.

Der erste Kontakt ist ein wichtiges Element in Asekos Spiel, bringt er sich damit doch häufig schnell in die richtigen Räume und Positionen. Auffälligste Stärke des 20-Jährigen ist derweil die Mischung aus erstklassiger Technik und Robustheit. Hinzu kommen Schnelligkeit, eine extreme Laufstärke - und seine Gabe, gefühlt überall auf dem Platz zu sein, damit die mannschaftliche Struktur aber nicht zu torpedieren. Ähnlich wie ein französischer Weltmeister, dem er nacheifert.

"Wie der französische Nationalspieler N'Golo Kante", antwortete der deutsche U21-Nationalspieler im Interview mit der DFB-Homepage auf die Frage, wie er sich als Spieler beschreiben würde. "Er ist mein Vorbild, ich schaue gerne zu ihm auf, da seine Spielweise meiner sehr ähnelt." Was ihn von Kante unterscheidet, ist, dass er auch im Angriffsdrittel häufig Einfluss nimmt, insgesamt offensivfreudiger ist als der Franzose, der jüngst zu Fenerbahce wechselte. "Torgefahr ausstrahlen konnte ich schon immer. Ich bin in Berlin aufgewachsen und habe dort sehr viel in den Fußballkäfigen gespielt. Dort lernt man alles – also auch das Offensivspiel. Und das habe ich nie verlernt", erklärt Aseko.